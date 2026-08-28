☀️
Tiranë 35°C · Kthjellët 28 August 2026
S&P 500 7,731 ▲0.72%
DOW 53,569 ▲0.2%
NASDAQ 26,541 ▲1.57%
NAFTA 82.40 ▼1.35%
ARI 4,652 ▼0.25%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141 EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141
₿ CRYPTO
BTC $79,295 ▼ -0.12% ETH $2,497 ▼ -0.09% XRP $1.4194 ▼ -0.49% SOL $104.7600 ▲ +0.18%
S&P 500 7,731 ▲0.72 % DOW 53,569 ▲0.2 % NASDAQ 26,541 ▲1.57 % NAFTA 82.40 ▼1.35 % ARI 4,652 ▼0.25 % S&P 500 7,731 ▲0.72 % DOW 53,569 ▲0.2 % NASDAQ 26,541 ▲1.57 % NAFTA 82.40 ▼1.35 % ARI 4,652 ▼0.25 %
EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141 EUR/USD 1.1651 EUR/GBP 0.8572 EUR/CHF 0.9372 EUR/ALL 92.2362 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3412 EUR/TRY 56.1245 EUR/JPY 185.65 EUR/CAD 1.6141
28 Aug 2026
Breaking
Kina ngre alarmin: “Rrezik i lartë” që liqeni i ri të shkaktojë një tjetër përmbytje në Nepal Petrova: Në Shkup nuk ka vullnet politik për futjen e bullgarëve në Kushtetutë MV – Arrin në gjashtë numri i pacientëve të vdekur nga ethet e Nilit Perëndimor Pse CM Punk është më i nënvlerësuari i WWE-së AL West i MLB-së: Divizioni historikisht i dobët, por me rrezik në tetor
Menu
Kosova

IQMT: Kontrollet po japin rezultat – marketet e inspektuara po respektojnë udhëzimet për produktet e qumështit

· 1 min lexim

Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut (IQMT), në kuadër të MINTI-t thekson se ka vazhduar kontrollet në markete lidhur me produktet e qumështit të identifikuara në mospërputhje në raportet e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV).

IQMT thekson se inspektimet janë realizuar në Prishtinë, Pejë, Gjilan, Mitrovicë, Gjakovë dhe Fushë Kosovë, me fokus në verifikimin e respektimit të udhëzimeve për mos-shitjen e produkteve të dyshimta apo të papërshtatshme për konsum.

“Rezultatet e kontrolleve tregojnë se marketet po i respektojnë udhëzimet e IQMT-së dhe po ndalojnë shitjen e produkteve të identifikuara si të papërshtatshme për konsum, në përputhje me raportet e AUV-it”, thuhet tutje.

IQMT thekson se konsumatorët mbesin pjesë e rëndësishme e këtij procesi, duke raportuar çdo parregullsi apo dyshim lidhur me produktet në treg përmes platformës Viber, në numrin e dedikuar për ankesa: +383 (0) 46 311-000. /Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu