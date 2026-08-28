IQMT: Kontrollet po japin rezultat – marketet e inspektuara po respektojnë udhëzimet për produktet e qumështit
Inspektorati Qendror i Mbikëqyrjes së Tregut (IQMT), në kuadër të MINTI-t thekson se ka vazhduar kontrollet në markete lidhur me produktet e qumështit të identifikuara në mospërputhje në raportet e Agjencisë së Ushqimit dhe Veterinarisë (AUV).
IQMT thekson se inspektimet janë realizuar në Prishtinë, Pejë, Gjilan, Mitrovicë, Gjakovë dhe Fushë Kosovë, me fokus në verifikimin e respektimit të udhëzimeve për mos-shitjen e produkteve të dyshimta apo të papërshtatshme për konsum.
“Rezultatet e kontrolleve tregojnë se marketet po i respektojnë udhëzimet e IQMT-së dhe po ndalojnë shitjen e produkteve të identifikuara si të papërshtatshme për konsum, në përputhje me raportet e AUV-it”, thuhet tutje.
IQMT thekson se konsumatorët mbesin pjesë e rëndësishme e këtij procesi, duke raportuar çdo parregullsi apo dyshim lidhur me produktet në treg përmes platformës Viber, në numrin e dedikuar për ankesa: +383 (0) 46 311-000. /Telegrafi/
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