Iran: Gjashtë të zhdukur pas sulmeve amerikane pranë Hormuzit
Gjashtë persona rezultojnë të zhdukur pas asaj që zyrtarët iranianë e kanë përshkruar si një sulm të SHBA-së ndaj anijeve iraniane të peshkimit dhe mallrave në Gjirin Persik.
Sulmet nga aeroplanët luftarakë amerikanë ndodhën pranë portit omanian të Khasabit në anën jugore të Ngushticës së Hormuzit, sipas guvernatorit të Bandar-e-Lengeh, Fawad Moradzadeh.
Ai tha se disa persona ishin dërguar në spital në Khasab. Ushtria amerikane tha të premten se kishte qëlluar mbi dy anije cisternash me flamur iranian që po përpiqeshin të anashkalonin bllokadën e vazhdueshme amerikane, duke i çaktivizuar ato ndërsa përpiqeshin të hynin në një port iranian në Gjirin e Omanit, tha të premten Komanda Qendrore e SHBA-së.
“Një F/A-18 Super Hornet i Marinës Amerikane nga USS George HW Bush (CVN 77) i çaktivizoi të dy tankerët pasi qëlloi municione precize në oxhaqet e tyre, duke i penguar anijet që nuk përmbushnin rregullat të hynin në Iran”, thuhej në njoftimin për X.
Tankerët e çaktivizuar ishin M/T Sea Star III dhe M/T Sevda. Çaktivizimi i dy anijeve cisternë vjen pasi SHBA-të kryen sulme ndaj disa objektivave iraniane të enjten, në atë që Komanda Qendrore e quajti një përgjigje ndaj sulmeve të Iranit ndaj anijeve luftarake amerikane në Ngushticën e Hormuzit.
Shumë pak anije po kalojnë nëpër Ngushticë, sipas faqeve të gjurmimit detar, pasi si Irani ashtu edhe Shtetet e Bashkuara ushtrojnë bllokada në ose pranë rrugës ujore.
