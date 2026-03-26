Irani i përgjigjet propozimit amerikan të paqes
Irani ka përcjellë një përgjigje ndaj një plani prej 15 pikash të propozuar nga SHBA-të se si të përfundojë lufta në Lindjen e Mesme, raportoi sot agjencia shtetërore iraniane e lajmeve, Tasnim.
Përgjigja e Iranit u transmetua nëpërmjet ndërmjetësve gjatë natës, sipas raportit, i cili citon një burim të paidentifikuar të njohur me çështjen.
”Teherani tani po pret përgjigjen e Uashingtonit”, tha ai.
Zyra presidenciale e Iranit dhe Trupat e Gardës Revolucionare Islamike kanë thënë më parë se Teherani e hedh poshtë propozimin e SHBA-së.
Sipas burimit, Irani po kërkon t’i japë fund të gjitha armiqësive.
Për më tepër, SHBA dhe Izraeli duhet të ndërpresin vrasjet e synuara, ndërsa Irani po kërkon gjithashtu garanci për të parandaluar një luftë tjetër.
Konsiderohet e pamundur që SHBA-të të pranojnë kërkesat, të cilat përfshijnë gjithashtu dëmshpërblime lufte dhe njohjen e sovranitetit iranian mbi Ngushticën e Hormuzit.
Teherani e ka akuzuar Uashingtonin se thjesht po kërkon të fitojë kohë me planin e tij prej 15 pikash, ndërsa SHBA-të thuhet se po përgatiten për një ofensivë tokësore në Iran, ndërkohë që njëkohësisht përpiqen të mbajnë çmimet e naftës të ulëta./ a.jor.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.