S&P 500 6,495 ▼1.46%
DOW 46,035 ▼0.85%
NASDAQ 21,478 ▼2.06%
NAFTA 94.34 ▲4.45%
ARI 4,375 ▼3.89%
EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8652 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.9514 EUR/MKD 61.6981 EUR/RSD 117.4670 EUR/TRY 51.3822 EUR/JPY 184.28 EUR/CAD 1.5973
BTC $68,335 ▼ -3.58% ETH $2,043 ▼ -5.63% XRP $1.3444 ▼ -5% SOL $85.9700 ▼ -6.35%
S&P 500 6,495 ▼1.46 % DOW 46,035 ▼0.85 % NASDAQ 21,478 ▼2.06 % NAFTA 94.34 ▲4.45 % ARI 4,375 ▼3.89 % S&P 500 6,495 ▼1.46 % DOW 46,035 ▼0.85 % NASDAQ 21,478 ▼2.06 % NAFTA 94.34 ▲4.45 % ARI 4,375 ▼3.89 %
EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8652 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.9514 EUR/MKD 61.6981 EUR/RSD 117.4670 EUR/TRY 51.3822 EUR/JPY 184.28 EUR/CAD 1.5973 EUR/USD 1.1576 EUR/GBP 0.8652 EUR/CHF 0.9156 EUR/ALL 95.9514 EUR/MKD 61.6981 EUR/RSD 117.4670 EUR/TRY 51.3822 EUR/JPY 184.28 EUR/CAD 1.5973
26 Mar 2026
Bota

Irani i përgjigjet propozimit amerikan të paqes

· 2 min lexim

Irani ka përcjellë një përgjigje ndaj një plani prej 15 pikash të propozuar nga SHBA-të se si të përfundojë lufta në Lindjen e Mesme, raportoi sot agjencia shtetërore iraniane e lajmeve, Tasnim.

Përgjigja e Iranit u transmetua nëpërmjet ndërmjetësve gjatë natës, sipas raportit, i cili citon një burim të paidentifikuar të njohur me çështjen.

”Teherani tani po pret përgjigjen e Uashingtonit”, tha ai.

Zyra presidenciale e Iranit dhe Trupat e Gardës Revolucionare Islamike kanë thënë më parë se Teherani e hedh poshtë propozimin e SHBA-së.

Sipas burimit, Irani po kërkon t’i japë fund të gjitha armiqësive.

Për më tepër, SHBA dhe Izraeli duhet të ndërpresin vrasjet e synuara, ndërsa Irani po kërkon gjithashtu garanci për të parandaluar një luftë tjetër.

Konsiderohet e pamundur që SHBA-të të pranojnë kërkesat, të cilat përfshijnë gjithashtu dëmshpërblime lufte dhe njohjen e sovranitetit iranian mbi Ngushticën e Hormuzit.

Teherani e ka akuzuar Uashingtonin se thjesht po kërkon të fitojë kohë me planin e tij prej 15 pikash, ndërsa SHBA-të thuhet se po përgatiten për një ofensivë tokësore në Iran, ndërkohë që njëkohësisht përpiqen të mbajnë çmimet e naftës të ulëta./ a.jor.

