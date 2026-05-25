25 May 2026
Irani: Marrëveshja me SHBA-në ende larg, negociatat vazhdojnë

· 2 min lexim

Irani ka bërë të ditur se ende nuk ka një afat të qartë për arritjen e një marrëveshjeje paqeje me Shtetet e Bashkuara, duke ulur pritshmëritë për një dakordësi të shpejtë mes dy vendeve.

Gjatë një konference për mediat, zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme iraniane, Esmaeil Baqaei, deklaroi se bisedimet kanë sjellë progres në disa çështje, por theksoi se marrëveshja nuk është pranë finalizimit.

Sipas tij, me ndërmjetësimin e Pakistanit është arritur mirëkuptim për disa pika të negociatave, megjithatë mbeten ende tema të rëndësishme pa zgjidhje. “Askush nuk mund të thotë se nënshkrimi i një marrëveshjeje është afër,” deklaroi Baqaei.

Ai shtoi se vazhdimi i procesit diplomatik varet kryesisht nga qasja e SHBA-së, duke kritikuar gjithashtu deklaratat publike të palës amerikane në rrjetet sociale, të cilat sipas Teheranit nuk ndihmojnë negociatat.

Komentet e zyrtarit iranian vijnë pasi Presidenti amerikan Donald Trump kishte deklaruar më herët se një marrëveshje ishte “shumë pranë”, përpara se të kërkonte më tepër kohë për vazhdimin e negociatave.

Irani dhe SHBA-ja vijojnë të shkëmbejnë deklarata publike, ndërsa bisedimet mbeten të hapura dhe pa një afat konkret për përfundimin e tyre.

