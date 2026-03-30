Ish-lojtari i kombëtares polake, Bosacki: Me Suedinë do ta kemi më të lehtë se me Shqipërinë!
Në Poloni ende flitet për ndeshjen me Shqipërinë. Më i fundit ka qenë një ish-lojtar i komëbëtares polake, i cili dha opinionin e tij për ndeshjen e finale të paly-off.
“Mendoj se ndeshja me Suedinë do të jetë më e lehtë për Poloninë krahasuar me takimin me Shqipërinë. Në ndeshjen e fundit ishim disi në vështirësi pasi kundërshtarët u tërhoqën. Mendoj se Polonia e ka të vështirë të luajëkundër skuadrave që nuk marrin iniciativën. Ndeshja me Suedinë do të jetë ndryshe për ne pasi do të kemi përballë një skuadër që i pëlqen të kontrollojë topin”, tha Bartosz Bosacki.
