S&P 500 6,369 ▼1.67%
DOW 45,167 ▼1.73%
NASDAQ 20,948 ▼2.15%
NAFTA 101.51 ▲1.88%
ARI 4,557 ▲0.73%
EUR/USD 1.1498 EUR/GBP 0.8678 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0705 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 51.1312 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5974
BTC $67,385 ▲ +1.31% ETH $2,050 ▲ +2.78% XRP $1.3459 ▲ +0.96% SOL $83.7700 ▲ +2.01%
S&P 500 6,369 ▼1.67 % DOW 45,167 ▼1.73 % NASDAQ 20,948 ▼2.15 % NAFTA 101.51 ▲1.88 % ARI 4,557 ▲0.73 % S&P 500 6,369 ▼1.67 % DOW 45,167 ▼1.73 % NASDAQ 20,948 ▼2.15 % NAFTA 101.51 ▲1.88 % ARI 4,557 ▲0.73 %
EUR/USD 1.1498 EUR/GBP 0.8678 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0705 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 51.1312 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5974 EUR/USD 1.1498 EUR/GBP 0.8678 EUR/CHF 0.9189 EUR/ALL 96.0705 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4414 EUR/TRY 51.1312 EUR/JPY 184.27 EUR/CAD 1.5974
30 Mar 2026
Sporti

Ish-lojtari i kombëtares polake, Bosacki: Me Suedinë do ta kemi më të lehtë se me Shqipërinë!

· 1 min lexim

Në Poloni ende flitet për ndeshjen me Shqipërinë. Më i fundit ka qenë një ish-lojtar i komëbëtares polake, i cili dha opinionin e tij për ndeshjen e finale të paly-off.

“Mendoj se ndeshja me Suedinë do të jetë më e lehtë për Poloninë krahasuar me takimin me Shqipërinë. Në ndeshjen e fundit ishim disi në vështirësi pasi kundërshtarët u tërhoqën. Mendoj se Polonia e ka të vështirë të luajëkundër skuadrave që nuk marrin iniciativën. Ndeshja me Suedinë do të jetë ndryshe për ne pasi do të kemi përballë një skuadër që i pëlqen të kontrollojë topin”, tha Bartosz Bosacki.

