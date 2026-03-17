“Ishte e lumtur për jetën e re që kishte nisur”/ Flet kushërira e Xhuana Nikollit, hedh dyshime mbi vetëvrasjen
Kushërira e së ndjerës Xhuana Nikolli, Mira Nikolli, ka rrëfyer për herë të parë në “Shqipëria Live” disa detaje nga ngjarja e rëndë.
Ajo ka treguar se vjehrra e së ndjerës ushtronte dhunë, kjo sipas deklaratave të familjarëve, ndaj 25-vjeçares. Por situata është rënduar në momentin që Xhuana i ka kërkuar të jetojnë në një shtëpi më vete.
Kushërira e së ndjerës ka treguar se divorci i tyre ka ardhur me marrëveshje mes palëve, teksa shton se e reja ishte shumë e lumtur për jetën e re që kishte nisur në Tiranë.
“Xhuana u rrit në këtë familje të thjeshtë, që i rritën katër vajzat me sakrifica dhe djersën e ballit. Ajo ishte e shkolluar, kishte bërë shkollën për juridik. Në gjimnaz pari fatkeqësinë të njohë njeriun e gabuar, e këtë e mësoi pas martesës, e cila zgjati vetëm tre muaj. Çifti jetonte në një ambient toksik dhe vendosën të ndaheshin. Familja e mbështeti këtë dhe e tërhoqën vajzën nga shtëpia e djalit, nuk hasën rezistencë, ndarja u bë me mirëkuptim. Xhuana punonte në një zyrë noterie në Lezhë.
Erdhi në Tiranë për një jetë të re. U martua dhe hasi probleme, kishte probleme jo vetëm me burrin por edhe me vjehërrinë. Burri ishte shumë i ndikuar nga nëna, Xhuana i ka kërkuar të ndaheshin nga shtëpia, të jetonin bashkë. Burri siç duket ishte shumë I ndikuar nga nëna, kur i ka kërkuar të jetonin bashkë e ëma e djalit nuk dëgjoi, ushtronte presion mbi djalin e kishte nën kontroll. Aty më pas u përball me dhunën e vjehrrës, me të thënë e kam se unë nuk kam qenë aty.
dëgjuar nga njerëzit e saj të afërm për këtë gjë. Unë di që janë gjetur shenja dhune dhe lindin pyetje çfarë e çon një vajzë 25 vjeçe drejt këtij veprimi, po niste një jetë të re, ishte shumë e kënaqur. E di që ka folur me mamanë e saj në mëngjes, ishte e lumtur për punën e re. Në mbrëmje do të festonin ditëlindjen e nipit apo mbesës se nuk e mbaj mend tani, kishin organizuar me motrën një festë, kishte blerë edhe fustanin, pse duhet ta vriste veten pikërisht atë ditë.
Pse duhet ta vriste veten pikërisht atë ditë. Atë që ka ndodhur e dinë vetëm ata të dy, dyshimet janë të shumta. Mjafton një letër që ka lënë të vërtetojë që ka lënë një letër? Kush e shkroi letrën? E shkroi me vullnetin e saj apo e shkroi dikush tjetër?”, është shprehur e prekur kushërira e së ndjerës.
