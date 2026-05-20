Ishulli i Parajsës në Greqi në ankand, çmimi fillestar habit, por ka një pengesë
Nëse keni ëndërruar ndonjëherë të shpëtoni nga turmat, interneti dhe përditshmëria, një ishull grek mund t’ju ofrojë pikërisht këtë – por me kufizime të rrepta dhe pa luksin me të cilin jeni mësuar.
Makri, një ishull i vogël në Detin Jon, së shpejti do të dalë në ankand me një çmim fillestar prej 247,000 eurosh, por pronari i ri nuk do të jetë në gjendje ta shndërrojë atë në një vendpushim ekskluziv. Për shkak të statusit të një zone të mbrojtur brenda rrjetit Natura 2000, zhvillimi është pothuajse plotësisht i kufizuar. Pikërisht për shkak të kësaj, ky ishull ofrohet si një mundësi e rrallë për një “mënyrë më të thjeshtë jetese”.
Makri, i cili i përket grupit të ishujve Echinade në Detin Jon, do të ofrohet në ankand këtë nëntor me një çmim fillestar prej 247,000 eurosh, raporton gazeta greke Protothema.
Ka vetëm disa ndërtesa të braktisura në ishull, duke përfshirë një shtëpi të vogël, një rezervuar uji dhe një faltore.
Megjithatë, ndryshimet serioze infrastrukturore nuk janë të mundshme – ishulli klasifikohet si tokë pyjore dhe bie nën mbrojtjen e rrjetit evropian Natura 2000.
Kjo do të thotë se lejohen vetëm ndërhyrje minimale dhe aktivitet i kufizuar bujqësor.
Macri u ofrua më parë në një ankand në vitin 2022 me një çmim prej tetë milionë eurosh, por një vlerësim i mëvonshëm tregoi se kufizimet e rrepta e zvogëlojnë ndjeshëm potencialin e tij të investimit.
