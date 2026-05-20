EUR/USD 1.1612 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9157 EUR/ALL 95.4726 EUR/MKD 61.6948 EUR/RSD 117.4090 EUR/TRY 52.9302 EUR/JPY 184.70 EUR/CAD 1.5963
20 May 2026
BE miraton paktin tregtar me SHBA-në, Trump kërcënoi me tarifa të reja deri më 4 korrik

Ligjvënësit e Bashkimit Europian dhe shtetet anëtare arritën në orët e para të së mërkurës një marrëveshje për zbatimin e paktit tregtar me Amerikën, ndërsa presidenti amerikan Donald Trump kishte paralajmëruar tarifa të reja në rast të mosmiratimit deri më 4 korrik.

Marrëveshja mes Brukselit dhe Uashingtonit ishte arritur që në korrik të vitit të kaluar dhe parashikon vendosjen e taksave prej 15 për qind për shumicën e mallrave evropiane. Megjithatë, teksti përfundimtar duhej ende të ratifikohej nga BE-ja, gjë që kishte shkaktuar pakënaqësi nga ana e Trump.

Pas negociatave që zgjatën deri vonë gjatë natës, përfaqësuesit e Parlamentit Evropian dhe shteteve anëtare arritën kompromisin final disa orë pas mesnatës.

“Sot, Bashkimi Evropian përmbush angazhimet e tij”, deklaroi ministri i energjisë, tregtisë dhe industrisë i Cyprus, Michael Damianos, vendi i të cilit mban presidencën e radhës të BE-së.

Ai theksoi se ruajtja e një partneriteti transatlantik të qëndrueshëm dhe të balancuar është në interes të të dyja palëve.

Ratifikimi i marrëveshjes e vendos BE-në në rrugën e duhur për të respektuar afatin e vendosur nga Trump për marrëveshjen e nënshkruar në Turnberry të Skocisë mes tij dhe presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen.

Trump kishte paralajmëruar më herët se BE-ja mund të përballej me tarifa “shumë më të larta”, duke përfshirë rritjen e tarifave për makinat dhe kamionët evropianë nga 15 në 25 për qind.

Përplasjet tregtare të muajve të fundit, përfshirë tarifat mbi çelikun, aluminin dhe pjesët e automjeteve, kanë shtyrë BE-në të kërkojë partnerë të rinj tregtarë në nivel global. Megjithatë, Brukseli synon të ruajë marrëdhënien ekonomike me SHBA-në, e cila vlerësohet në rreth 1.6 trilionë euro dhe mbetet partneriteti më i madh tregtar i bllokut.

