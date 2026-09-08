Itali, kapen 157 kg kokainë të fshehura në kamionin me kuaj, vlente 14 milionë euro! Pjesë e rrjetit të trafikut edhe shqi
Javën e kaluar, efektivët e Guardia di Finanza-s sekuestruan 157 kilogramë kokainë në pikën e kontrollit të autostradës në qytetin kufitar të Ventimiglia-s në Liguria.
Efektivët ndaluan një kamion që transportonte kuaj dhe shqetësimi i shoferit i bëri të dyshonin, ndaj kryen kontrolle më të hollësishme në automjet, me ndihmën e qenve të zbulimit të drogës të cilët gjetën një ndarje të fshehtë ku ndodheshin 157 kg kokainë, të ndarë në pako.
Shoferi, një burrë në moshë të mesme që nuk bëri rezistencë, u arrestua për trafik ndërkombëtar droge dhe është lënë në qeli.
Vlera e kokainës përllogaritet nga 5 deri në 7 milionë euro. Nëse shitet në rrugë, pasi përzihet me substanca të tjera, vlera e saj në treg është edhe më e lartë, rreth 11 deri në 14 milionë euro.
Sa i përket logjistikës së trafikut të drogës, në raport është theksuar se krimi i organizuar që vepron në Liguria nuk është vetëm italian, informon “La Stampa“.
Përkrah rolit ende qendror të ‘Ndranghetës, raporti evidenton “një bashkëpunim tashmë të barabartë me krimin e organizuar shqiptar, i cili gradualisht ka braktisur funksionet e thjeshta të krahut të punës për t’u specializuar në shërbimet logjistike, duke u marrë me marrjen, magazinimin dhe shpërndarjen e lëndëve narkotike dhe që, në të njëjtën kohë, ka treguar një autonomi operacionale gjithnjë e më të madhe.”
Kokaina, e prodhuar kryesisht në Amerikën e Jugut (Kolumbi, Peru, Bolivi), transportohet me rrugë detare ose ajrore drejt Evropës, përmes porteve të Spanjës, Belgjikës, Holandës dhe Italisë, dhe më pas shpërndahet me kamionë dhe furgonë përmes autostradave kryesore.
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