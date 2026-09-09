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09 Sep 2026
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Teknologji

OpenAI pretendon se ka zgjidhur një problem matematikor 90-vjeçar – në vetëm 88 orë

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OpenAI thotë se rreth 10 mijë agjentë të inteligjencës artificiale punuan paralelisht për të trajtuar një nga problemet më të vështira të matematikës, pjesë e ekuacioneve Navier–Stokes, të cilat përshkruajnë mënyrën se si lëvizin lëngjet dhe gazrat.

Sipas kompanisë, AI arriti një zgjidhje pas vetëm 88 orësh, duke shkëmbyer afro 3 milionë mesazhe dhe duke përdorur rreth 130 miliardë tokenë, transmeton Telegrafi.

OpenAI e cilëson rezultatin si një moment historik për inteligjencën artificiale, por zgjidhja ende nuk është verifikuar në mënyrë të pavarur dhe nuk është pranuar nga Clay Mathematics Institute.

Problemi është pjesë e Millennium Prize Problems, ku një zgjidhje e plotë mund të shpërblehet me 1 milion dollarë.

Por pretendimi ka shkaktuar edhe polemika. Matematikani Tristan Buckmaster akuzoi OpenAI-n se mund të ketë përfituar nga informacionet mbi punën e tij dhe të Levent Alpöge.

OpenAI i mohon këto pretendime dhe thotë se prova e saj është dukshëm e ndryshme. /Telegrafi/

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