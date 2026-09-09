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09 Sep 2026
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MLS

Një gjobë për Ashley Westwood të Charlotte FC nga Komisioni Disiplinor i MLS

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Komisioni Disiplinor i MLS gjobiti mesfushorin e Charlotte FC, Ashley Westwood, për moslargim të menjëhershëm nga fusha në minutën e 71-të të ndeshjes kundër Houston Dynamo FC, të luajtur më 5 shtator.

Sipas mlssoccer, Komisioni Disiplinor nxori edhe gjoba të tjera: mesfushorit të San Diego FC, Elias Achouri, i është shqiptuar një shumë e pacaktuar për shkelje të politikës së ligës lidhur me përdorimin e duarve në fytyrë, kokë ose qafë të kundërshtarit në minutën e 94+ të ndeshjes ndaj Orlando City më 5 shtator. Gjithashtu, sulmuesi i Orlando City, Antoine Griezmann, është gjobitur me një shumë të pacaktuar për hedhje ose rrahje të objekteve drejt tifozëve në minutën e 50+ të përballjes me San Diego FC më 5 shtator.

Këto vendime bëhen pjesë e rulimeve të Komisionit Disiplinor pas xhiros së 24-të të sezonit 2026; siç njofton mlssoccer, gjobat prekin Westwood, Achouri dhe Griezmann.

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