Një gjobë për Ashley Westwood të Charlotte FC nga Komisioni Disiplinor i MLS
Komisioni Disiplinor i MLS gjobiti mesfushorin e Charlotte FC, Ashley Westwood, për moslargim të menjëhershëm nga fusha në minutën e 71-të të ndeshjes kundër Houston Dynamo FC, të luajtur më 5 shtator.
Sipas mlssoccer, Komisioni Disiplinor nxori edhe gjoba të tjera: mesfushorit të San Diego FC, Elias Achouri, i është shqiptuar një shumë e pacaktuar për shkelje të politikës së ligës lidhur me përdorimin e duarve në fytyrë, kokë ose qafë të kundërshtarit në minutën e 94+ të ndeshjes ndaj Orlando City më 5 shtator. Gjithashtu, sulmuesi i Orlando City, Antoine Griezmann, është gjobitur me një shumë të pacaktuar për hedhje ose rrahje të objekteve drejt tifozëve në minutën e 50+ të përballjes me San Diego FC më 5 shtator.
Këto vendime bëhen pjesë e rulimeve të Komisionit Disiplinor pas xhiros së 24-të të sezonit 2026; siç njofton mlssoccer, gjobat prekin Westwood, Achouri dhe Griezmann.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.