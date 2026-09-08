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NHL

Kapiteni i Jets, Adam Lowry: Spekulimet për shkëmbimin e Connor Hellebuyck nuk ia vlejnë kohën tonë

· 3 min lexim

Kapiteni i Winnipeg Jets, Adam Lowry, tha se skuadra duhet të përqendrohet te përgatitjet për sezonin e ri dhe të mos humbasë kohë me spekulimet rreth kërkesës së portierit Connor Hellebuyck për t’u shkëmbyer. Pas një seance për kapitenët, Lowry theksoi se situata është e qartë dhe se loja e shumë diskutimeve vetëm do ta shqetësojë ambientin e dhomës së zhveshjes. Ai shtoi se ndërsa Hellebuyck mbetet pjesë e ekipit, do të trajtohen siç duhen dhe se fokus duhet të jetë ndaj përmirësimit të lojës së ekipit.

Siç raporton nhl, Hellebuyck publikoi më 27 gusht një deklaratë, duke thënë se kishte kërkuar privatisht një shkëmbim disa muaj më parë dhe se vendosi ta bëjë kërkesën publike përpara hapjes së kampit stërvitor. Në deklaratë të lëshuar nga agjenti i tij, Ray Petkau, portieri shpjegoi se ndryshimi është më i miri për të dhe familjen e tij. Hellebuyck, fitues i Vezina Trophy në vitet 2020, 2024 dhe 2025, dhe i Hart Trophy për sezonin 2024-25, gjithashtu ishte pjesë e ekipit të SHBA-së që mori medaljen e artë në Lojërat Olimpike të dimrit 2026. Ai po hyn në sezonin e tretë të një kontrate shtatëvjeçare të nënshkruar më 9 tetor 2023.

Lowry dhe shokët e skuadrës kanë shprehur se kërkesa e Hellebuyck është një çështje personale dhe nuk pritet të prishë harmoninë e dhomës së zhveshjes. Sipas Lowry, nuk ka vend për ndarje të madhe; lojtarët do të përdorin përbërjen aktuale dhe do të punojnë për të rikthyer performancën. Mbrojtësi Dylan DeMelo, që ka luajtur me Hellebuyck për shtatë sezonet e fundit, e përshkroi situatën si të vështirë dhe theksoi lidhjet personale mes familjeve dhe fëmijëve të tyre.

Menaxhmenti i klubit, sipas deklaratave paraprake, është duke dëgjuar oferta të mundshme për portierin, por lojtarët duhet të vazhdojnë përgatitjet. Winnipeg nënshkroi si lojtar i lirë portierin Stuart Skinner më 1 korrik, një shtesë që pritet ta plotësojë rolin e dytë pas Hellebuyck nëse kjo do të jetë nevoja. Skinner përfundoi sezonin e fundit me Pittsburgh Penguins pas një shkëmbimi nga Edmonton Oilers më 12 dhjetor dhe ka përvojë në finalet e Konferencës si pjesë e Oilers.

Skuadra hap sezonin në shtëpi kundër Boston Bruins më 2 tetor; Sipas nhl, vëmendja e Jets është drejt përgatitjeve për këtë ndeshje dhe ndaj sezonit të ri, ndërsa ecuria e kërkesës së Hellebuyck për shkëmbim pritet të vendoset në ditët në vijim.

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