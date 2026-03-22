22 Mar 2026
Europa

Italianët votojnë në një referendum të rëndësishëm për drejtësinë, një test kyç për Melonin

Kryeministrja e djathtë Giorgia Meloni përballet me një provë politike në referendumin dyditor mbi reformën e kontestuar të sistemit gjyqësor.

· 3 min lexim
Një grua mban qenin e saj në një qendër votimi në Milano në ditën e parë të votimit në një referendum kushtetues mbi reformën gjyqësore [Piero Cruciatti/AFP]

Italianët po votojnë në një referendum dyditor mbi reformat që kryeministrja Giorgia Meloni thotë se do ta bëjnë sistemin gjyqësor më të pavarur, ndërsa kritikët argumentojnë se do të ndodhë e kundërta.

Votimi, që zhvillohet të dielën dhe të hënën, rrezikon të shndërrohet në një referendum për vetë lideren e djathtë, në prag të zgjedhjeve parlamentare të vitit të ardhshëm.

Qeveria e Melonit synon të ndryshojë Kushtetutën italiane për të ndarë rolin e gjyqtarëve nga ai i prokurorëve dhe për të reformuar organin që mbikëqyr sistemin gjyqësor. Ajo thotë se plani është thelbësor për të garantuar paanshmërinë dhe për të përmirësuar funksionimin e një sistemi drejtësie që shpesh konsiderohet i ngadaltë dhe joefikas.

Reforma do ta bëjë sistemin “më modern, më meritokratik, më autonom, më të përgjegjshëm dhe, mbi të gjitha, të lirë nga ndikimet politike”, u shpreh Meloni në një video gjatë kësaj jave.

Por kritikët e dënojnë këtë nismë si një përpjekje për përqendrim pushteti, duke theksuar se ajo nuk adreson problemet reale, si gjyqet që zgjasin me vite dhe mbipopullimi i burgjeve.

Elly Schlein, lidere e Partisë Demokratike të qendrës së majtë, deklaroi se referendumi është hartuar dobët dhe “dobëson pavarësinë e gjyqësorit”.

Sondazhet tregojnë se të dyja kampet janë shumë pranë njëra-tjetrës.

Një rezultat vendimtar “jo” do të ishte goditje për Melonin, e cila drejton një qeveri relativisht të qëndrueshme që nga tetori 2022. Megjithatë, ajo ka hedhur poshtë sugjerimet se mund të dorëhiqet nëse humb.

Qendrat e votimit mbyllen në orën 15:00 të së hënës (14:00 GMT), ndërsa rezultatet paraprake pritet të publikohen më vonë gjatë ditës.

Pjesa më e debatueshme e reformës lidhet me ndryshimet në Këshillin e Lartë të Gjyqësorit (CSM), një organ mbikëqyrës dhe disiplinor, anëtarët e të cilit aktualisht zgjidhen nga kolegët e tyre dhe nga parlamenti.

Reforma parashikon ndarjen e këtij këshilli në dy struktura, një për gjyqtarët dhe një për prokurorët, si dhe krijimin e një gjykate disiplinore me 15 anëtarë.

Anëtarët nuk do të zgjidhen më nga kolegët e tyre, por do të përzgjidhen me short, ndërsa tre prej tyre do të emërohen nga presidenti i Italisë dhe tre të tjerë nga një listë juristësh me përvojë të miratuar nga parlamenti.

Avokati penal Franco Moretti, drejtues i fushatës për “jo”, paralajmëroi se gjykata e re rrezikon të bëhet “krahu i armatosur i politikës”.

“Kur të jetë e nevojshme, mund të përdoret për të larë hesapet me atë pjesë të gjyqësorit që ka guxuar ta prekë atë”, u shpreh ai gjatë një debati këtë muaj.

Analistët thonë se një fitore e kampit “po” do t’i jepte një shtysë të madhe Melonit, në një kohë kur ajo po përballet me pasojat e luftës në Iran dhe me një ekonomi në stagnim drejt fundit të mandatit të saj.

Ndërsa një fitore e së majtës, e cila ende mbetet pas bllokut të Melonit në sondazhe, do të forconte përpjekjet për të ndërtuar një aleancë të aftë për të sfiduar kryeministren në zgjedhjet e ardhshme.

