Izraeli cakton Marsin për ofensivën tokësore të Gazës në Rafah

Autoriteti shëndetësor i drejtuar nga Hamasi raportoi viktima dhe shkatërrime në sulmet e fundit ajrore izraelite në Rafah

Anëtari i kabinetit të luftës izraelite Benny Gantz ka paralajmëruar se nëse Hamasi nuk liron të gjithë pengjet e mbajtur në Gaza deri më 10 mars, një ofensivë do të nisë në Rafah.

Është hera e parë që Izraeli thotë se kur trupat e tij mund të hyjnë në qytetin jugor të mbipopulluar të Gazës.

Opozita globale po rritet ndaj një sulmi të tillë në Rafah, ku janë strehuar rreth 1.5 milionë palestinezë.

Më herët, agjencia e shëndetit publik të OKB-së tha se një spital kyç i Gazës kishte pushuar së funksionuari pas një sulmi izraelit.

Organizata Botërore e Shëndetësisë (OBSH) tha se nuk ishte lejuar të hynte në spitalin Nasser në Khan Yunis, në veri të Rafah, për të vlerësuar situatën.

Forcat e Mbrojtjes të Izraelit (IDF) hynë në kompleks të enjten, duke thënë se inteligjenca tregoi se pengjet e marra nga Hamasi po mbaheshin atje.

IDF e ka përshkruar operacionin e saj në Nasser si “të saktë dhe të kufizuar”, duke akuzuar Hamasin se “përdor në mënyrë cinike spitalet për terror”.

Duke folur të dielën, z. Gantz, një ish-ministër i mbrojtjes, tha: “Bota duhet ta dijë, dhe udhëheqësit e Hamasit duhet ta dinë – nëse deri në Ramazan pengjet tanë nuk janë në shtëpi, luftimet do të vazhdojnë kudo, duke përfshirë zonën e Rafahut”.

Ramazani – muaji i shenjtë islamik i agjërimit – këtë vit fillon më 10 mars.

Gantz shtoi se Izraeli do të veprojë në “mënyrë të koordinuar, duke lehtësuar evakuimin e civilëve në dialog me partnerët tanë amerikanë dhe egjiptianë për të minimizuar viktimat civile”.

Kabineti i luftës izraelite përbëhet nga zyrtarë të lartë të sigurisë së vendit. Ajo u formua disa ditë pasi persona të armatosur të udhëhequr nga Hamas sulmuan Izraelin më 7 tetor, duke vrarë të paktën 1200 njerëz dhe duke marrë peng 253. Hamasi ende mban rreth 130 pengje në Gaza, beson Izraeli.

Referenca e Gantz për Egjiptin mund të shërbejë për të rritur spekulimet se Izraeli pret që disa palestinezë të kalojnë nga Rripi i Gazës dhe të kërkojnë strehim në anën egjiptiane të kufirit, ku autoritetet duket se po ndërtojnë një rrethim të madh me mure për këtë qëllim, thotë Korrespondenti diplomatik i BBC-së, Paul Adams.

Por zyrtarët izraelitë nuk kanë dhënë ende ndonjë detaj për një plan evakuimi, shton ai.

Me saktësisht tre javë para fillimit të Ramazanit, raportet nga Rafah thonë se disa njerëz po largohen, duke u nisur drejt perëndimit drejt bregut, por se shumica janë ende duke pritur, të pasigurt se çfarë të bëjnë.

Pavarësisht presionit ndërkombëtar, kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu është zotuar të nisë një sulm tokësor në Rafah për të eliminuar atje personat e armatosur të Hamasit.

Egjipti dhe disa vende të tjera arabe kanë paralajmëruar vazhdimisht se një ofensivë izraelite në Rafah do të rrezikonte të shtynte shumë palestinezë në Egjipt – gjë që ata e konsiderojnë të papranueshme. Arabia Saudite është zotuar për “pasoja shumë serioze” nëse Rafah sulmohet.

Ndërkombëtarisht ka pasur shumë thirrje që Izraeli të përmbahet nga sulmi në Rafah, ku palestinezët po jetojnë në kushte të vështira. Ofensiva e Izraelit kundër Hamasit që nga 7 tetori e ka shkatërruar pjesën më të madhe të Rripit të Gazës.Më shumë se 28,400 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë, janë vrarë dhe më shumë se 68,000 janë plagosur që nga fillimi i luftës, sipas ministrisë së shëndetësisë të drejtuar nga Hamasi.

Ministria thotë se të paktën 127 palestinezë janë vrarë dhe 205 të tjerë janë plagosur në 24 orët e fundit.

Pavarësisht luftimeve të vazhdueshme në Gaza, përpjekjet për të ndërmjetësuar një armëpushim midis Izraelit dhe Hamasit janë zhvilluar në Kajro ditët e fundit – megjithëse ndërmjetësit e Katarit thanë se përparimi “nuk ishte shumë premtues”.

Netanyahu tha se ai dërgoi negociatorë pas një kërkese të presidentit amerikan Joe Biden, por shtoi se ata nuk u kthyen për diskutime të mëtejshme sepse kërkesat e Hamasit ishin “iluzive”.

Hamasi ka fajësuar Izraelin për mungesën e progresit drejt arritjes së një marrëveshjeje armëpushimi.