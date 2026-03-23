Jan Urban: Shqipëria pëson pak gola, por ka potencial të madh, pranoj edhe një fitore të shëmtuar!
Komisari teknik i Polonisë tregoi sot se ka një kosndieratë të madhe për Shqipërinë madje pa shumë diplomaci tha se do të pranonte edhe një paraqitje të dobët të skuadrës së tij nëse në këmbim merrte kualifikimin.
“Shqipëria është një kombëtare me potencial të madh. Mendoj se janë përmirësuar shumë krahasuar me vitet e kaluara. Ata kanë një skuadër, e cila luan shumë mirë në mbrojtje dhe pëson shumë pak gola. kanë shumë lojtarë, të cilët luajnë në Itali dhe kanë të zhvilluar shumë lojën e mbyllur. Do të na duhet të bëjmë llogaritë mirë. Nëse dikush më thotë se në këmbim të një loje të dobët nga ana jonë do të marrim kualifikimin unë e pranoj”, analizoi Jan Urban.
The post Jan Urban: Shqipëria pëson pak gola, por ka potencial të madh, pranoj edhe një fitore të shëmtuar! appeared first on RTSH.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.