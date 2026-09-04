Java e 24-të e MLS: Messi në formë, testi i Vancouver dhe transferimet vendimtare
Dritarja sekondare e transferimeve në MLS u mbyll të mërkurën në mbrëmje, ndërsa ekipet nxitonin të mbyllnin lëvizjet përpara ndeshjeve të javës së 24-të. Me afrimet verore që po integrohen dhe garën për Playoff-et e MLS Cup 2026 që po merr hov, disa përballje duken vendimtare për ritmin e sezonit.
Siç raporton mlssoccer, Inter Miami e ka barra kryesore te Lionel Messi, i cili pak ditë më parë e përmbylli karrierën e tij ndërkombëtare me Argjentinën, por vijon të jetë lider te niveli i klubeve. Fituesi i dyfishtë i çmimit Landon Donovan MVP ka 28 kontribuime për gola këtë sezon (18 gola dhe 10 asistime) dhe sapo regjistroi një performancë historike me 4 gola dhe 1 asist në fitoren 7-1 ndaj CF Montréal. Kundër tyre vjen Atlanta United, që mund të shfaqë debutimin e sulmuesit Breel Embolo, transferimi i të cilit nga Stade Rennais raportohet të ketë qenë nga më të mëdhenjtë në historinë e MLS (rreth 18 milionë dollarë), dhe që pritet të kërkojë lidhje me Miguel Almirón për të surprizuar në transfertë.
LA Galaxy pret New England Revolution në një përballje që mund të ndikojë shumë në garën për vendet e Playoff-it. Të rikthyer që nga ndalesa e Kupës së Botës, Galaxy kanë vetëm një fitore në tetë ndeshjet e fundit, por janë forcifikuar me emra si Sergi Roberto, Chucky Lozano dhe Kyōgo Furuhashi, të cilët bashkohen me Marco Reus dhe Joseph Paintsil (së bashku 9 gola dhe 12 asistime) për të rizgjuar formën. New England është gjashtë në renditjen e Supporters’ Shield dhe nën drejtimin e trajnerit të parë Marko Mitrović po mbledh rezultate; kapiteni Carles Gil ka 16 kontribuime për gola (8 gola, 8 asistime) dhe mori ftesën e pestë për MLS All-Star, ndërsa nënshkrimi veror Jack Harrison ka dhuruar gjashtë asistime në pesë ndeshje qëkur u rikthye në ligë.
Vancouver Whitecaps, një sezon pas finales së MLS Cup, po konfirmojnë se sukseset e vitit të kaluar nuk ishin aksident: janë katër pikë përpara në krye të Konferencës Perëndimore dhe kanë një ndeshje më shumë në dorë ndaj Houston Dynamo. Thomas Müller mbetet figura qendrore, por skuadra funksionon si grup nën drejtimin sulmues të trajnerit Jesper Sørensen. Përballë tyre është St. Louis CITY, që është pa humbje në 12 ndeshje (8 fitore, 4 barazime) dhe përforcoi repartin sulmues me Carlo Holse, Rafael Navarro dhe Damion Downs; Holse dhe Navarro janë lojtarë të kategorizuar si Designated Players, ku Navarro erdhi përmes një shkëmbimi me Colorado Rapids për një shifër rekord klubi prej 12 milionë dollarësh. Sfida është nëse këto përforcime do të përshtaten shpejt dhe do të ndjekin ritmin e krijuar nga trajneri i parë Yoann Damet.
Sipas mlssoccer, ndeshjet e javës së 24-të do të japin sinjale të qarta për formën e skuadrave dhe për dinamikat që do të përcaktojnë luftën për Playoff-et gjatë pjesës së mbetur të sezonit.
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