Jep dorëheqjen kreu i IMT Durrës 3 muaj pasi mori detyrën
Ilir Ngresi ka dhënë dorëheqjen ende pa bërë 3-muaj në pozicionin si Drejtues të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit (IMT) në Durrësit.
Sipas burimeve ai është larguar për arsye personale pa dhënë detaje të tjera.
Dorëheqja e Ilir Ngresit vjen vetëm pak ditë pasi IMT nisi një aksion të gjerë që do të shtrihet në të gjithë bashkinë Durrës për prishjen e objekteve të ndryshme me qëllim lirimin e kanaleve kulluese.
