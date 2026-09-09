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NBA

Jimmy Butler shfaq përparim të rëndësishëm në rehabilitimin e gjuut, rikthim i synuar në janar ose shkurt 2027

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Jimmy Butler ka bërë përparim të dukshëm në rikuperimin pas rindërtimit kirurgjikal të ligamentit të kryqëzuar të djathtë, ndërhyrje që i është nënshtruar rreth gjashtë muaj më parë. Ai po rrit gradualisht kohën e stërvitjes në fushë, por pritet të mos marrë pjesë si pjesëmarrës i plotë në kampin përgatitor; kur të hapet kampi, pritet të kufizohet te stërvitjet individuale në fushë dhe puna për forcën, ndërsa do t’i duhet më shumë kohë për t’u lejuar të rikthehet në kontakt të plotë.

Siç raporton Bleacher Report, një objektiv optimist për rikthimin e tij është janari ose shkurt 2027, që do të shënonte rreth një vit larg ndeshjeve; Butler pësoi çarjen e ACL më 19 janar dhe iu nënshtrua operacionit më 9 shkurt.

Golden State ka planifikuar kampin përgatitor për datat 29 shtator–3 tetor në Oahu dhe parashikon ndeshjen e para-sezonit më 4 tetor ndaj Los Angeles Clippers, ndërsa sezoni i rregullt nis më 21 tetor në Los Angeles kundër Lakers. Klubi pritet të jetë pa Butler dhe Moses Moody për të paktën pjesën e parë të sezonit; Moody iu nënshtrua operacionit në gju në mars dhe synon të rifillojë vrapimin dhe stërvitjen në fushë në shtator. Mungesat e këtyre lojtarëve, së bashku me periudha jashtë fushës të Stephen Curry dhe Kristaps Porziņģis sezonin e kaluar, ndihmuan në eleminimin në raundin play-in.

Nëse Butler dhe Moody rikthehen deri në shkurt, kjo do t’u jepte drejtuesve të Warriors më shumë fleksibilitet për të vlerësuar grupin para afatit të tregtisë, siç nënvizon edhe Bleacher Report.

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