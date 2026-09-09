76ers i panë veten si ‘shans të vogël’ për marrëveshjen me Jaylen Brown, zbulon raport i ri
Philadelphia 76ers e konsideronin veten si “shans të vogël” për të transferuar Jaylen Brown nga Boston Celtics para se të finalizohej shkëmbimi në korrik. Pas arritjes së marrëveshjes, Brown u përmend si një nga faktorët që ndihmuan në bindjen e LeBron James për të firmosur një kontratë dyvjeçare me Sixers më vonë gjatë atij muaji.
Siç raporton Bleacher Report, dinamika ndryshoi kur dolën lajme se Celtics e kishin vendosur Brownin në bllokun e tregtisë pasi kërkonin një shkëmbim për Giannis Antetokounmpo, përpjekje që nuk u finalizua. Megjithatë, Sixers e panë veten si të pafavorizuar, pjesërisht sepse mendimi i zakonshëm e shihte Konferencën Perëndimore si një destinacion më të mundshëm se brenda divizionit. Minnesota Timberwolves zhvilluan diskutime reale me Celtics për një shkëmbim të mundshëm, por më vonë arritën marrëveshjen me Charlotte për LaMelo Ball, ndërsa Sixers ranë dakord për një marrëveshje që përfshinte dërgimin e Brownit te një rival i divizionit në këmbim të Paul George dhe katër zgjedhjeve në draft, përfshirë një palë zgjedhjesh të raundit të parë.
Pas ndryshimeve në treg, presidenti i operaciones së Celtics, Brad Stevens, shpjegoi se skuadra pranoi ofertën sepse zgjedhjet e raundit të parë të Sixers përfaqësonin “dy asete potenciale premium”. Brown po përgatitet të bëjë debutimin e tij me Sixers në sezonin e rregullt më 20 tetor kundër New York Knicks, dhe më 10 nëntor do të ribashkohet me Jayson Tatum dhe ish-shokët e tij kur Celtics të jenë mysafirë në Philadelphia.
Sipas Bleacher Report, këto lëvizje ndryshuan ndjeshëm diskutimet e merkatos dhe ndikuan në dinamikën e skuadrave përpara hapjes së sezonit të ri.
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