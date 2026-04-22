Jo vetëm Milan dhe Juventus, në garë për Lewandowski-n futet edhe gjiganti i Premier League
Robert Lewandowski ende nuk ka vendosur për të ardhmen e tij. Barcelona i ka bërë me dije polakut dy kushtet e tyre për të rinovuar edhe për një vit: ulje e rrogës aktuale me 50% dhe një rol dytësor në ekip.
Në anën tjetër, interesi për të është shumë i madh edhe pse është në perëndim të karrierës, pasi është 37 vjeç. Përveç interesit të Milanit dhe Juventusit, së fundmi në garë për të siguruar shërbimet e polakut është futur edhe Chelsea.
“Blutë” po kërkojnë një sulmues të sprovuar, i cili më shumë do të ketë një rol mbështetës për sulmuesit e rinj të “Bluve”. Polaku mund të jetë një përforcim ideal për rotacionin e nevojshëm në ekip.
Ndryshe nga Barcelona, apo edhe Milan me Juventus, londinezët janë të gatshëm të plotësojnë dëshirat financiare të polakut.
