Juventus në kërkim të zgjidhjes për karrierën e Gonzalo García
Me rikthimin e Endrick në skuadër, shanset e sulmuesit Gonzalo García për të gjetur hapësirë te Real Madrid janë përgjithësisht minimale, dhe pritet që ai të largohet gjatë merkatos së verës. Ky sezon ai ka mbledhur rreth 1,200 minuta në të gjitha garat dhe ka realizuar 6 gola, shifra që nuk e kanë konsoliduar në formacionin titullar.
Raporton telesport se sipas informacionit nga Defensa Central, një nga klubet më të interesuara për 22-vjeçarin është Juventus. Bardhezinjtë po e konsiderojnë mundësinë për t’i ofruar një rol më aktiv, ku García do të ketë mundësinë të tregojë vlerat e tij në një skemë ku do të kërkohet të marrë përsipër përgjegjësi sulmuese.
Vlera e tregut për sulmuesin vlerësohet rreth 30 milionë euro, një shifër që konsiderohet e përballueshme për klubet e mëdha dhe që hap mundësinë edhe për një formulë huazimi me të drejtë blerjeje. Përveç Juventusit, interes për García kanë shfaqur edhe skuadra nga Premier League, përfshirë Aston Villa dhe Sunderland.
Vendimi i verës pritet të përcaktojë drejtimin e karrierës së 22-vjeçarit: një transferim te Juventus do t’i siguronte më shumë minuta dhe përgjegjësi, ndërsa alternativa mbetet oferta nga Anglia, siç shkruan telesport.
