Kakavijë, ndërpritet procesi i kontrollit kufitar për shkak të një defekti, shkaktohet radhë e gjatë
Një ndërprerje e përkohshme është raportuar në pikën kufitare të Kakavijë, ku sistemi i ri i hyrje-daljeve EES i përdorur nga autoritetet greke ka dalë jashtë funksionit për rreth një orë.
Si pasojë, pala greke ka pezulluar përkohësisht përpunimin e udhëtarëve, duke shkaktuar krijimin e radhëve në anën e Greqisë, ku automjetet janë organizuar në dy kolona pritjeje.
Ndërkohë, në anën e Shqipëria procesi i kontrollit kufitar vijon normalisht, pa ndërprerje.
