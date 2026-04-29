Kalamata: Hetimi për vdekjen e një 44‑vjeçari shqiptar shmang pistën e vrasjes
Në Kalamata të Greqisë u gjet i pajetë një 44‑vjeçar shqiptar brenda një stalle. Identiteti i tij nuk është bërë ende publik. Trupin e zbuloi vajza e pronarit së bashku me partnerin e saj, ndërsa i ndjeri kishte jetuar prej pak kohësh në banesën e pronarit të stallës.
Sipas TV Klan, hetimet fillestare që e kishin vënë në dyshim një vrasje nga punëtori janë rishqyrtuar dhe tashmë po merret në konsideratë mundësia e vetëvrasjes. Një person i afërt me të ndjerin ka deklaruar para autoriteteve se viktima më parë kishte shprehur se mund ta mbaronte jetën.
Forcat e rendit gjetën një armë të fshehur pranë vendngjarjes; çiftit që e fshehu ata thanë se vepruan nga frika për t’u shmangur dyshimit, duke pretenduar se arma i përkiste pronarit të stallës. Pas fshehjes së saj, ata njoftuan autoritetet.
Hetimet dhe ekzaminimet forenzike vazhdojnë për të përcaktuar shkakun e vdekjes dhe për të sqaruar të gjitha rrethanat e ngjarjes, njofton sërish TV Klan.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.