S&P 500 7,125 ▼0.19%
DOW 48,865 ▼0.56%
NASDAQ 24,621 ▼0.17%
NAFTA 104.76 ▲4.83%
ARI 4,536 ▼1.57%
EUR/USD 1.1708 EUR/GBP 0.8666 EUR/CHF 0.9243 EUR/ALL 95.5547 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3951 EUR/TRY 52.8134 EUR/JPY 186.82 EUR/CAD 1.6010
BTC $76,674 ▲ +0.51% ETH $2,299 ▲ +0.8% XRP $1.3736 ▼ -0.44% SOL $83.9400 ▲ +0.25%
29 Apr 2026
Kronika

Kalamata: Hetimi për vdekjen e një 44‑vjeçari shqiptar shmang pistën e vrasjes

· 1 min lexim

Në Kalamata të Greqisë u gjet i pajetë një 44‑vjeçar shqiptar brenda një stalle. Identiteti i tij nuk është bërë ende publik. Trupin e zbuloi vajza e pronarit së bashku me partnerin e saj, ndërsa i ndjeri kishte jetuar prej pak kohësh në banesën e pronarit të stallës.

Sipas TV Klan, hetimet fillestare që e kishin vënë në dyshim një vrasje nga punëtori janë rishqyrtuar dhe tashmë po merret në konsideratë mundësia e vetëvrasjes. Një person i afërt me të ndjerin ka deklaruar para autoriteteve se viktima më parë kishte shprehur se mund ta mbaronte jetën.

Forcat e rendit gjetën një armë të fshehur pranë vendngjarjes; çiftit që e fshehu ata thanë se vepruan nga frika për t’u shmangur dyshimit, duke pretenduar se arma i përkiste pronarit të stallës. Pas fshehjes së saj, ata njoftuan autoritetet.

Hetimet dhe ekzaminimet forenzike vazhdojnë për të përcaktuar shkakun e vdekjes dhe për të sqaruar të gjitha rrethanat e ngjarjes, njofton sërish TV Klan.

