🌤️
Tiranë 22°C · Kryesisht kthjellët 28 May 2026
S&P 500 7,564 ▲0.58%
DOW 50,647 ▲0.01%
NASDAQ 26,918 ▲0.91%
NAFTA 89.25 ▲0.64%
ARI 4,532 ▲1.12%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088 EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088
₿ CRYPTO
BTC $73,489 ▼ -2% ETH $2,019 ▼ -1.74% XRP $1.3196 ▼ -0.72% SOL $82.3800 ▼ -1.79%
S&P 500 7,564 ▲0.58 % DOW 50,647 ▲0.01 % NASDAQ 26,918 ▲0.91 % NAFTA 89.25 ▲0.64 % ARI 4,532 ▲1.12 % S&P 500 7,564 ▲0.58 % DOW 50,647 ▲0.01 % NASDAQ 26,918 ▲0.91 % NAFTA 89.25 ▲0.64 % ARI 4,532 ▲1.12 %
EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088 EUR/USD 1.1631 EUR/GBP 0.8660 EUR/CHF 0.9153 EUR/ALL 95.4156 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4121 EUR/TRY 53.3666 EUR/JPY 185.47 EUR/CAD 1.6088
28 May 2026
Breaking
“Fitorja e Berishës në 2005, aksident politik!”, Gonxhja: Nuk fitoi PD, por humbi PS nga përçarja… Miratohen shpronësimet për zgjerimin e autostradës Tiranë-Durrës dhe Bazës Ajrore të Farkës Çfarë modeli të mbrojtjes gjithëpërfshirëse ka Finlanda, të cilin po e merr si shembull Kurti? Ndërron jetë 17-vjeçari i plagosur me armë zjarri në kokë në Tiranë Përfshihet nga zjarri kamioni i transportit të mallrave në Kakavijë
Menu
Europa

Kallas: Bashkimi Evropian nuk do të jetë ndërmjetës neutral me Rusinë

· 2 min lexim

Bashkimi Evropian nuk do të kërkojë të ndërmjetësojë mes Ukrainës dhe Rusisë dhe as të zëvendësojë Shtetet e Bashkuara në procesin e paqes.

Deklarata është bërë nga Përfaqësuesja e Lartë, Kaja Kallas, pas debateve të shumta mbi përcaktimin e një të dërguari të posaçëm nga blloku.

Çështja, që ka përçarë shtetet anëtare dhe ka nxitur spekulime mbi kandidatët e mundshëm, ishte në krye të agjendës gjatë një takimi informal të ministrave të Jashtëm të vendeve anëtare këtë të enjte në Lemesos të Qipros.

“Një gjë është shumë e qartë: Evropa nuk do të jetë kurrë një negociator neutral mes Rusisë dhe Ukrainës, pasi ne jemi në anën e Ukrainës dhe po mbrojmë interesat tona të sigurisë”, tha Kallas në përfundim të takimit.

Ajo theksoi se qasja neutrale është e pamundur. “Ne nuk mund t’i trajtojmë ata si të barabartë, pasi kemi qëndruar qartë përkrah Ukrainës dhe Ukraina ka nevojë që BE të ribalancojë negociatat dhe të sigurojë koncesione nga pala ruse”, shtoi kryediplomatja e Unionit.

Procesi i udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara ka ngrirë që nga fillimi i konfliktit në Lindjen e Mesme, që ka përthithur të gjithë energjinë diplomatike të Shtëpisë së Bardhë dhe e ka lënë Ukrainën mënjanë.

“Të gjitha përpjekjet tona duhet t’i shtohen atyre të Shteteve të Bashkuara dhe ministrat ishin po ashtu shumë të qartë për këtë”, vijoi Kallas.

Kievi po ndihet gjithnjë e më i frustruar nga ngërçi i negociatave të ndërmjetësuara nga Uashingtoni dhe u ka bërë thirrje publikisht partnerëve evropianë që të përfshihen.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu

Reklamë