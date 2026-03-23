23 Mar 2026
Sporti

Kampionati i vajzave, Gramshi mposht Apoloninë, fitojnë Vllaznia, Egnatia e Partizani

Ndeshja Lushnja – Partizani uli siparin e javës së 13-të të kampionatit të futbollit të vajzave, me të kuqet që triumfuan 0-4 në transfertë. Një fitore bindëse që i mban në garë të fortë për një vend në katërshen e “Final 4”.

Në krye vijon të qëndrojë Vllaznia, që regjistroi një tjetër paraqitje dominuese, duke mposhtur me shifrat e thella 14-0 ekipin e Kinostudios. Shkodranet konfirmojnë kështu statusin e pretendentes kryesore për titull.

Ndërkohë, Gramshi siguroi një fitore të rëndësishme në transfertë ndaj Apolonisë, duke triumfuar minimalisht 0-1 në një sfidë të luftuar deri në fund. Tre pikë të vlefshme arriti edhe Egnatia, që fitoi me rezultatin e pastër 6-0 ndaj Atletik Klub, duke forcuar pozitat në renditje.

Java 13

Kinostudio 0-14 Vllaznia

Apolonia 0-1 Gramshi

Egnatia 6-0 Atletik Klub

Lushnja 0-4 Partizani

/e.i/a.f/

