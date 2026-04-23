🌤️
Tiranë 14°C · Kryesisht kthjellët 23 April 2026
S&P 500 7,138 ▲1.05%
DOW 49,490 ▲0.69%
NASDAQ 24,658 ▲1.64%
NAFTA 94.49 ▲1.65%
ARI 4,723 ▼0.64%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011
₿ CRYPTO
BTC $78,162 ▲ +0.28% ETH $2,352 ▼ -1.59% XRP $1.4229 ▼ -2.07% SOL $86.1500 ▼ -2.06%
S&P 500 7,138 ▲1.05 % DOW 49,490 ▲0.69 % NASDAQ 24,658 ▲1.64 % NAFTA 94.49 ▲1.65 % ARI 4,723 ▼0.64 % S&P 500 7,138 ▲1.05 % DOW 49,490 ▲0.69 % NASDAQ 24,658 ▲1.64 % NAFTA 94.49 ▲1.65 % ARI 4,723 ▼0.64 %
EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011 EUR/USD 1.1724 EUR/GBP 0.8677 EUR/CHF 0.9182 EUR/ALL 95.5421 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3624 EUR/TRY 52.6714 EUR/JPY 186.80 EUR/CAD 1.6011
23 Apr 2026
Breaking
Ndalohet ish-kryetari i FFM-së, Muamed Sejdini Haradinaj kritikon ndërhyrjet në Projektligjin për Bordin e Paqes: Padituria në politikën e jashtme rrezikon shtetin Tiranë, Prishtinë e Zvicër: si funksionoi shpëlarja e parave të kokainës? Dy trajnerë të shkarkuar dhe një provizor deri në fund të sezonit, ja kandidatët për stolin e Chelsea LSDM: Nuk janë krijuar kushtet për shfuqizimin e qeverisë teknike
Menu
Premier League

Kanë të njëjtin numër pikësh në renditje, fitoresh dhe diferencë golash, ja pse City ndodhet sipër Arsenal

· 1 min lexim

Pasi e udhëhoqi renditjen përgjatë gjithë sezonit, Arsenal është tani i dyti në renditjen e Premier League pas fitores 1-0 të Manchester City ndaj Burnley, të mërkurën në mbrëmje.

“Qytetarët” janë ngjitur në vendin e parë edhe pse të dyja skuadrat kanë të njëjtin rezultat pikësh (70 pikë secila), të njëjtin numër fitoresh (21 secila) dhe diferencë golash (+37 secila).

Gjithsesi, skuadra e Mikel Arteta ka rënë një vend sepse City ka shënuar më shumë gola në Premier League, 66 kundrejt 63 të “topçinjve”.

Nëse Arsenal dhe Manchester City e përfundojnë sezonin me të njëjtat pikë, diferencë golash dhe gola të shënuar, atëherë titulli do të vendoset nga rezultati i ndeshjeve kokë më kokë, i cili favorizon ekipin e Pep Guardiola.

Manchester City mundi Arsenal 2-1 javën e kaluar, ndërkohë që skuadrat barazuan 1-1 më herët gjatë sezonit në “Emirates”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

