Kanë të njëjtin numër pikësh në renditje, fitoresh dhe diferencë golash, ja pse City ndodhet sipër Arsenal
Pasi e udhëhoqi renditjen përgjatë gjithë sezonit, Arsenal është tani i dyti në renditjen e Premier League pas fitores 1-0 të Manchester City ndaj Burnley, të mërkurën në mbrëmje.
“Qytetarët” janë ngjitur në vendin e parë edhe pse të dyja skuadrat kanë të njëjtin rezultat pikësh (70 pikë secila), të njëjtin numër fitoresh (21 secila) dhe diferencë golash (+37 secila).
Gjithsesi, skuadra e Mikel Arteta ka rënë një vend sepse City ka shënuar më shumë gola në Premier League, 66 kundrejt 63 të “topçinjve”.
Nëse Arsenal dhe Manchester City e përfundojnë sezonin me të njëjtat pikë, diferencë golash dhe gola të shënuar, atëherë titulli do të vendoset nga rezultati i ndeshjeve kokë më kokë, i cili favorizon ekipin e Pep Guardiola.
Manchester City mundi Arsenal 2-1 javën e kaluar, ndërkohë që skuadrat barazuan 1-1 më herët gjatë sezonit në “Emirates”.
