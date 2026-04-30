EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
BTC $76,032 ▼ -2% ETH $2,258 ▼ -3.18% XRP $1.3695 ▼ -1.81% SOL $82.9900 ▼ -2.28%
Kanye West konfirmon koncert në Tiranë më 11 korrik
Kanye West konfirmon koncert në Tiranë më 11 korrik

Kryeministri Edi Rama njoftoi më 30 prill, përmes një postimi në Facebook, se reperi amerikan Kanye West do të mbajë një koncert në Tiranë më 11 korrik. Në postimin e tij ai ka bashkëngjitur një foto nga një performancë e mëparshme e artistit dhe këngën “God is”, të publikuar rreth gjashtë vjet më parë.

Sipas TV Klan, Rama nuk ka dhënë detaje të mëtejshme lidhur me vendin e ngjarjes apo organizimin e koncertit.

Kanye West konsiderohet një nga artistët më me ndikim në muzikën globale, i njohur për hitet e tij dhe për kontributet në zhvillimin e hip-hopit. Ngjarja e njoftuar pritet të tërheqë interes të madh nga publiku shqiptar dhe nga vizitorët e huaj.

Për momentin organizatorët nuk kanë publikuar informacione shtesë për bileta apo vendndodhje; raporton TV Klan.

