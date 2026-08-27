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Europa

Kaosi i domates, mbi 20,000 njerëz morën pjesë në Tomatina të këtij viti

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Më shumë se 20,000 njerëz morën pjesë në Buñol, festivalin tradicional spanjoll La Tomatina, lufta më e madhe me domate në botë, gjatë së cilës pjesëmarrësit hodhën domate të pjekura ndaj njëri-tjetrit dhe lyen rrugët e qytetit me të kuqe.

Kamionë plot me domate kaluan përmes turmës, ndërsa njerëz prej tyre hodhën domate drejt turmës, raportuan mediat spanjolle, duke deklaruar se këtë vit u përdorën rreth 165 ton domate.

Për më shumë se një orë, pjesëmarrësit hodhën domate ndaj njëri-tjetrit me muzikë, dhe autoritetet e qytetit mbuluan fasadat e ndërtesave me mushama para fillimit.Festivali i këtij viti ishte kryesisht paqësor, megjithëse katër persona u trajtuan për ekspozim ndaj sprejit me piper.

Disa persona raportuan djegie të hundëve dhe stafit të festivalit iu desh të përdorte maska ​​mbrojtëse.

Bashkia e Bunjolit mohoi akuzat se nga njëri prej kamionëve është hedhur sprej me piper.

Sipas burimeve komunale, substanca u zbulua për herë të parë në ajër pranë kamionit. Festivali zhvillohet çdo vit të mërkurën e fundit të gushtit dhe rrënjët e tij datojnë që nga viti 1945, kur u zhvillua një luftë me ushqime.La Tomatina më vonë u bë një traditë vjetore, përpara se diktatori spanjoll Francisco Franco ta ndalonte atë në vitet 1950.

Vëmendja e medias televizive në vitet 1980 kontribuoi në zhvillimin e saj në një ngjarje kombëtare dhe më pas ndërkombëtare. Sipas agjencisë spanjolle të lajmeve EFE, rreth 40 përqind e pjesëmarrësve gjatë tre viteve të mëparshme ishin turistë nga jashtë Spanjës.

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