☀️
Tiranë 33°C · Kthjellët 27 August 2026
S&P 500 7,704 ▲0.37%
DOW 53,424 ▼0.07%
NASDAQ 26,373 ▲0.93%
NAFTA 82.54 ▲0.38%
ARI 4,641 ▼0.26%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170 EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170
₿ CRYPTO
BTC $79,294 ▲ +1.48% ETH $2,500 ▲ +2.27% XRP $1.4274 ▲ +3.09% SOL $104.6300 ▲ +8.84%
S&P 500 7,704 ▲0.37 % DOW 53,424 ▼0.07 % NASDAQ 26,373 ▲0.93 % NAFTA 82.54 ▲0.38 % ARI 4,641 ▼0.26 % S&P 500 7,704 ▲0.37 % DOW 53,424 ▼0.07 % NASDAQ 26,373 ▲0.93 % NAFTA 82.54 ▲0.38 % ARI 4,641 ▼0.26 %
EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170 EUR/USD 1.1658 EUR/GBP 0.8570 EUR/CHF 0.9383 EUR/ALL 92.2489 EUR/MKD 61.4970 EUR/RSD 117.3134 EUR/TRY 56.1427 EUR/JPY 185.64 EUR/CAD 1.6170
27 Aug 2026
Breaking
Zbulohen dokumentet se kur Sali Berisha do të udhëtojë në SHBA, Gazment Bardhi kërkesë për notë verbale Ministrisë së Taranto 2026: Henri Rrufa dhe Even Qarri nuk ia dalin që të lënë gjurmë në disiplinat respektive Në takimin me Palatovën, Kurti: BE-ja të avancojë aplikimin e Kosovës për antarësim Lezhë, arrestohet 41-vjeçari i armatosur dhe me makinë të blinduar Presidenca reagon pas pretendimeve: Alqi Bllako nuk ka qenë dhe nuk është këshilltar i Presidentit
Menu
Europa

Helikopteri përplaset me kabllot e teleferikut në Itali, dy persona humbin jetën në aksidentin tragjik

· 1 min lexim

Një fluturim me helikopter në Itali përfundoi në tragjedi, pasi dy personat që ndodheshin në bord humbën jetën.

Aksidenti i rëndë ndodhi në rajonin e Piemontes, pranë digës Camplicioli, një rezervuar artificial i vendosur në rreth 1,360 metra lartësi. Sipas agjencisë ANSA, helikopteri goditi kabllot e teleferikut dhe më pas u rrëzua.

Viktimat janë identifikuar si Alessandro Angelo Muscinelli, 62 vjeç, banor i Premenos dhe pilot i helikopterit, si dhe Antonella Pagliarani, 63 vjeç, nga Milano, e cila ishte partnere e vëllait të Muscinellit.

Ngjarja ndodhi të mërkurën, më 26 korrik, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e aksidentit.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu