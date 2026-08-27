Helikopteri përplaset me kabllot e teleferikut në Itali, dy persona humbin jetën në aksidentin tragjik
Një fluturim me helikopter në Itali përfundoi në tragjedi, pasi dy personat që ndodheshin në bord humbën jetën.
Aksidenti i rëndë ndodhi në rajonin e Piemontes, pranë digës Camplicioli, një rezervuar artificial i vendosur në rreth 1,360 metra lartësi. Sipas agjencisë ANSA, helikopteri goditi kabllot e teleferikut dhe më pas u rrëzua.
Viktimat janë identifikuar si Alessandro Angelo Muscinelli, 62 vjeç, banor i Premenos dhe pilot i helikopterit, si dhe Antonella Pagliarani, 63 vjeç, nga Milano, e cila ishte partnere e vëllait të Muscinellit.
Ngjarja ndodhi të mërkurën, më 26 korrik, ndërsa autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e aksidentit.
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