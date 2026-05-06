S&P 500 7,259 ▲0.81%
DOW 49,298 ▲0.73%
NASDAQ 25,326 ▲1.03%
NAFTA 102.49 ▲0.22%
ARI 4,560 ▼0.19%
EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
BTC $81,100 ▲ +1.14% ETH $2,363 ▲ +0.18% XRP $1.4134 ▲ +1.2% SOL $86.4000 ▲ +2.52%
Kronika

Karamuço: Janë paguar 200 mijë euro për një transferim, personazhi shumë i rrezikshëm

Eksperti i kriminalistikës, Ervin Karamuço këtë të martë i ftuar në emisionin “Now” me Erla Mëhillin në Euronews Albania ka folur lidhur me një transferim të një personi me rrezikshmëri të lartë. Karamuço theksoi se janë paguar 200 mijë euro që të kryhet transferimi i një të burgosuri në një burg në Shqipërinë e Mesme.

Ai preferoi të mos jepte emra, por shtoi se transferimi u anulua në momentin e fundit pasi funksionari i burgut sipas tij e kuptoi se diçka mund të ndodhte.

“Së fundi është një informacion shumë shqetësues që ka ardhur për një transferim, shumë shqetësues. Që duhet ta konfirmojnë vetë institucionet. Që për një transferim të një personi me rrezikshmëri të jashtëzakonshme nga një burg në juglindje për ta sjellë Shqipërinë e mesme me idenë që ai më pas edhe mund të bënte për shkak të liberalizimit të masave, mund të bënte ndonjë arratisje.

Janë paguar 200 mijë euro. Është anuluar në moment të fundit transferimi i këtij personi, nga një nga funksionarët më të vjetër që ka sistemi penitenciar i cili tha jo sepse e kuptoi që diçka po shkonte keq”, tha ai.

