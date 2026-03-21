Tiranë 6°C · Pjesërisht vranët 21 March 2026
S&P 500 6,506 ▼1.51%
DOW 45,577 ▼0.96%
NASDAQ 21,648 ▼2.01%
NAFTA 98.23 ▲2.8%
ARI 4,575 ▼0.67%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1553 EUR/GBP 0.8659 EUR/CHF 0.9112 EUR/ALL 96.0704 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4669 EUR/TRY 51.2223 EUR/JPY 183.84 EUR/CAD 1.5857
₿ CRYPTO
BTC $70,152 ▼ -0.52% ETH $2,145 ▼ -0.1% XRP $1.4370 ▼ -0.44% SOL $89.7300 ▼ -0.31%
21 Mar 2026
Breaking
Lapaj tregon pse ka refuzuar ftesën e Berishës për një protestë “Karburanti është 10% ekonomi dhe 90% politikë”, Braçe: Kemi model abuziv! Kriza në Ngushticën e Hormuzit-G7: Gati të veprojmë për të mbrojtur furnizimet globale Aksident në Pogradec, makina përplas çiftin e bashkëshortëve që udhëtonte me motor, dërgohen në spital Tjetërsimi i pronave në Lalëz/ Kërkuan lirimin nga qelia, GjL rrëzon rekursin e vëllait të ‘Rrumit’ të Shijakut dhe Vlash Brahjas
Menu
Politika

“Karburanti është 10% ekonomi dhe 90% politikë”, Braçe: Kemi model abuziv!

· 2 min lexim
Erjon Brace

Deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe, ka reaguar në rrjetet sociale lidhur me çmimin e naftës në Shqipëri, duke theksuar se ai mbetet më i larti në rajon edhe nëse hiqen taksat.

Braçe thekson se çmimi neto i naftës në vend arrin në 0.984 euro për litër, duke qenë më i lartë krahasuar me vende si Mali i Zi, Greqia, Kosova, Serbia dhe Maqedonia e Veriut.

Sipas tij, edhe duke hequr komponentët si akciza, TVSH apo taksa e qarkullimit, çmimi në Shqipëri mbetet deri në 40% më i lartë se në vendet e rajonit. Deputeti i referohet një analize të publikuar nga ALTAX dhe platforma Polifakt.

Braçe thekson se shkaku kryesor për këtë situatë është modeli i tregut të karburanteve në vend, të cilin e cilëson si “abuziv, klientelist dhe të mbrojtur”.

Ai solli në vëmendje edhe një rast nga Italia, ku sipas tij ulja e akcizës nga qeveria nuk u reflektua plotësisht në çmimet për konsumatorët, pasi një pjesë e operatorëve nuk e zbatuan uljen, madje në disa raste çmimi u rrit.

Sipas Braçes, edhe në Shqipëri ekziston rreziku që çdo ulje taksash të mos reflektohet në çmimin final, për shkak të mënyrës si funksionon tregu.

Në fund të reagimit, ai theksoi se tregu i karburanteve ndikohet më shumë nga politika sesa nga faktorë ekonomikë, duke cituar edhe ekspertin e njohur të energjisë Daniel Yergin, sipas të cilit “nafta është 10% ekonomi dhe 90% politikë”.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

