“Karburanti është 10% ekonomi dhe 90% politikë”, Braçe: Kemi model abuziv!
Deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe, ka reaguar në rrjetet sociale lidhur me çmimin e naftës në Shqipëri, duke theksuar se ai mbetet më i larti në rajon edhe nëse hiqen taksat.
Braçe thekson se çmimi neto i naftës në vend arrin në 0.984 euro për litër, duke qenë më i lartë krahasuar me vende si Mali i Zi, Greqia, Kosova, Serbia dhe Maqedonia e Veriut.
Sipas tij, edhe duke hequr komponentët si akciza, TVSH apo taksa e qarkullimit, çmimi në Shqipëri mbetet deri në 40% më i lartë se në vendet e rajonit. Deputeti i referohet një analize të publikuar nga ALTAX dhe platforma Polifakt.
Braçe thekson se shkaku kryesor për këtë situatë është modeli i tregut të karburanteve në vend, të cilin e cilëson si “abuziv, klientelist dhe të mbrojtur”.
Ai solli në vëmendje edhe një rast nga Italia, ku sipas tij ulja e akcizës nga qeveria nuk u reflektua plotësisht në çmimet për konsumatorët, pasi një pjesë e operatorëve nuk e zbatuan uljen, madje në disa raste çmimi u rrit.
Sipas Braçes, edhe në Shqipëri ekziston rreziku që çdo ulje taksash të mos reflektohet në çmimin final, për shkak të mënyrës si funksionon tregu.
Në fund të reagimit, ai theksoi se tregu i karburanteve ndikohet më shumë nga politika sesa nga faktorë ekonomikë, duke cituar edhe ekspertin e njohur të energjisë Daniel Yergin, sipas të cilit “nafta është 10% ekonomi dhe 90% politikë”.
