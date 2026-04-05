S&P 500 6,583 ▲0.11 % DOW 46,505 ▼0.13 % NASDAQ 21,879 ▲0.18 % NAFTA 113.51 ▲1.77 % ARI 4,664 ▼0.34 % S&P 500 6,583 ▲0.11 % DOW 46,505 ▼0.13 % NASDAQ 21,879 ▲0.18 % NAFTA 113.51 ▲1.77 % ARI 4,664 ▼0.34 %
EUR/USD 1.1543 EUR/GBP 0.8724 EUR/CHF 0.9217 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4133 EUR/TRY 51.3830 EUR/JPY 184.04 EUR/CAD 1.6060 EUR/USD 1.1543 EUR/GBP 0.8724 EUR/CHF 0.9217 EUR/ALL 95.8543 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4133 EUR/TRY 51.3830 EUR/JPY 184.04 EUR/CAD 1.6060
Europa

KE thirrje zyrtarëve të saj: Mos komunikoni në SIGNAL, ja pse

· 2 min lexim

Komisioni Evropian ka kërkuar që disa nga zyrtarët më të lartë të mbyllin një grup bisedash në aplikacionin Signal, pas shqetësimeve se ai mund të ishte objektiv i hakerave.

Sipas ‘Politico‘ shefat e departamenteve dhe zëvendësshefat ishin pjesë e këtij grupi, i cili përdorej për shkëmbim informacioni të brendshëm. Ky vendim vjen ndërsa BE-ja po heton një sulm kibernetik ndaj faqes së saj të internetit dhe përballet me një valë akuzash për spiunazh.

Sipas ekspertëve, operacionet kibernetike janë duke u bërë më të sofistikuara, përfshirë si aktorët kriminalë, ashtu edhe qeveri të huaja, duke vënë në shënjestër politikanët dhe partitë politike. Komisioni u informua për grupin në muajin e kaluar dhe kërkoi fshirjen e tij, pa pasur prova që ndonjë anëtar ishte përgjuar.

Në një rast të veçantë, një bisedë telefonike private midis një gazetari dhe një zyrtari të BE-së u publikua online, duke rritur shqetësimet për sigurinë. Udhëzimet zyrtare kërkojnë shmangien e WhatsApp-it dhe përdorimin e Signal si alternativë më të sigurt, ndërsa ekspertët sugjerojnë gjithashtu aplikacionin Threema.

Komisioni po kryen vlerësime të rregullta të sigurisë kibernetike, duke zëvendësuar pajisjet e zyrtarëve dhe duke hetuar sulme të mundshme që kanë rezultuar në vjedhje të të dhënave. Sulmet globale përfshijnë përpjekje për të sulmuar aplikacionin Signal nga aktorë të Kremlinit dhe shërbime të tjera inteligjente europiane.

Ky rast nxjerr në pah rrezikun që sjell përdorimi i aplikacioneve komerciale të mesazheve në operacionet qeveritare, duke treguar nevojën për platforma më të sigurta dhe kontroll më të rreptë të aksesit për komunikimet sensitive.

Lexo Gjithashtu