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01 Sep 2026
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Opinion

Këllqet elektorale të protestës bulevardore mund të provohen në garën e Tiranës

· 2 min lexim

Nga Eduard Zaloshnja

Protesta bulevardore në Tiranë filloi para 94 ditësh (duke marrë shkas nga një sulm fizik i ca rojeve private ndaj një protestuesi në Zvërnec të Vlorës). Gjatë 94 ditëve, protesta ka njohur ulje e ngritje në pjesëmarrje (goxha më shumë ulje, se sa ngritje), dhe ende nuk ka realizuar asgjë konkrete politikisht – asnjë grup drejtues i gjithëpranuar nga protestuesit publikisht, asnjë objektiv politik i realizuar!

Nga pikëpamja e zhurmës algoritmike në rrjetet sociale, në fakt, protesta bulevardore ka qenë e suksesshme. Por ka mbetur vetëm gumëzhimë internetore…

Teksa vjeshta po fillon, dy partitë e mëdha po ziejnë përbrenda për të nxjerrë kandidatët e tyre në garën bashkiake të Tiranës, të cilët do të bekohen përfundimisht nga Rama e Berisha (përkatësisht). Ndërkohë protesta bulevardore vazhdon ritualin e përditshëm…

Në qoftë se duan të tregojnë se sa këllqe elektorale kanë në kryeqytet, organizatorët e protestës bulevardore mund të nxjerrin një kandidat për Bashkinë Tiranë, që të garojë me kandidatët e Ramës dhe Berishës.

Më 2023, rreth 165 mijë tiranas votuan për kandidatin e Ramës (rreth 6.5 mijëve nga ata 165 mijë u rezultuan votat të pavlefshme); rreth 105 mijë votuan për kandidatin e Berishës (rreth 4.5 mijëve nga ata 105 mijë u rezultuan votat të pavlefshme); dhe rreth 32 mijë votuan për kandidatë të tjerë (rreth 1.3 mijëve nga ata 32 mijë u rezultuan votat të pavlefshme). Ndërkohë, rreth 200 mijë zgjedhës tiranas nuk votuan fare…

Me pak fjlaë, fusha elektorale është e hapur për një kandidat bulevardor, spese nga rreth 500 mijë zgjedhës në Bashkinë Tiranë, vetëm 6/11 votuan para tre vjetësh për dy kandidatët e Ramës dhe Berishës. Ndërsa 5/11 e zgjedhësve tiranas ose nuk votuan fare ose votuan për kandidatë të tjerë anti Ramë-Berishë…

SHËNIM: Në bashkitë e tjera të vendit, protesta bulevardore ka qenë pothuaj inekzistente – nja dy ditë dolën në fillim ca qindra protestues në bulevardin e Korçës e në pedonalen e Shkodrës, dhe ca dhjetëra protestues në Durrës e Fier.

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