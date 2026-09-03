Një interpretim oversize nga Jennifer Lopez: këmishë dhe pantallona të gjera në qytet
Jennifer Lopez u pa të martën pasdite në West Village të New Yorkut, teksa doli për drekë në restorantin Dante e shoqëruar nga njëri prej binjakëve të saj, Oskar. Për këtë dalje të përditshme ajo zgjodhi një look preppy dhe ndërsezon, i karakterizuar nga silueta të bollshme dhe proporcione të mëdha.
Sipas Harper’s Bazaar, veshja e saj përfshinte një pulovër me qafë të rrumbullakët në ngjyrë çeliku me qepje të dukshme dhe një siluetë gati si këmisha e lirshme; ajo e kombinoi me një këmishë të bardhë të veshur mënjanë dhe e futi pjesërisht me teknikën french-tuck në një palë xhinse me bel të lartë dhe këmbë të gjera, të mbërthyera me një fashë të zezë si brez. Edhe pse asnjë prej pjesëve nuk ishte e ngushtë, kombinimi i elementeve të rrjedhshme krijoi një pamje të harmonizuar që tregoi se këmisha e madhe dhe pantallonat e gjera funksionojnë mirë bashkë.
Detajet e aksesorëve ishin po ashtu në shtrirje më të madhe: syze vizor nga Past Midnight, mule me takë të lartë stileto dhe një qese prej lëkure intrecciato nga Bottega Veneta. Stilistikisht, Lopez nuk është e panjohur me deklaratat oversize — nga kapelat e mëdha të diellit te pantallonat cargo që mbledhin e te çantat e mëdha Hermès Birkin — një prirje që, siç vërehet edhe nga Harper’s Bazaar, shpesh e karakterizon zgjedhjen e saj të veshjeve.
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