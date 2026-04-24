Këshilltarët e LSDM-së kërkojnë seancë të jashtëzakonshme të Këshillit, masa urgjente dhe përgjegjësi pas tragjedisë në Kisella Vodë
Nga LSDM sot kanë reaguar për tragjedinë e cila ndodhi në Komunën e Kisella Vodës, në të cilën gjatë gërmimeve të dheut humbi jetën një person dhe u lënduan dy.
Nga atje kërkojnë që Komuna e Kisella Vodës të thirr seancë të jashtëzakonshme dhe të merren masa urgjente.
“Kjo tragjedi nuk duhet të jetë vetëm një lajm tjetër që do të kalojë pa përgjegjësi. Ajo ngre pyetje serioze në lidhje me sigurinë e aktiviteteve ndërtimore, respektimin e rregulloreve dhe rolin e institucioneve.
Prandaj, sot kemi paraqitur një kërkesë për thirrje urgjente të një seance të jashtëzakonshme të Këshillit të Komunës së Kisella Vodës.
Në atë seancë, kërkojmë që të merren vendime specifike: Formimi i një komisioni të pavarur ekspertësh që do të kryejë një shqyrtim të plotë të të gjitha lejeve të ndërtimit të lëshuara në territorin e komunës; Një moratorium të menjëhershëm për të gjitha aktivitetet ndërtimore derisa të përcaktohet se ato janë të sigurta dhe në përputhje me ligjin; Sigurimi i transparencës së plotë përmes publikimit publik të të gjitha dokumenteve, lejeve dhe gjetjeve që lidhen me ndërtimin.
Për më tepër, ne kërkojmë masa urgjente për të mbrojtur qytetarët: Të vlerësohen dhe, nëse është e nevojshme, të evakuohen të gjithë personat dhe objektet që janë në rrezik potencial; Të merren masa për të sanuar pasojat dhe për të ofruar ndihmë dhe mbështetje të përshtatshme për të prekurit”, thonë nga LSDM.
Nga atje shtojnë se kjo nuk është çështje politike, por çështje sigurie dhe jetësh njerëzore.
