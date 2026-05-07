Khloe Kardashian: Përvoja e keqe në Coachella e bën të mos kthehet
Khloe Kardashian tha se nuk do të rikthehet në festivalin Coachella pas një përvoje të këqij që pati gjatë vizitës së fundit në shkretëtirën e Kalifornisë. Në episodin e podkastit të saj të datës 6 maj, ajo rrëfeu se përjetoi efekte nga një pije e dyshuar dhe se kjo e tronditi shumë.
Sipas TV Klan, Kardashian u shpreh se kishte qenë në festival rreth vitit 2016 dhe se gjatë një feste konsumoi një lëng që dyshon se ishte përzier me drogë. Ajo tha se nuk mendon se dikush e kishte droguar qëllimisht, por se nuk e kuptoi menjëherë çfarë po ndodhte dhe se shumë njerëz përreth saj dukeshin nën ndikim.
Ylli i reality-show përshkroi se si u ndje “vërtet e çmendur” pas pijes misterioze, duke qenë e frikësuar dhe duke u mbyllur në tualet për orë të tëra për të përballuar situatën. Ajo tha se përjetoi panik dhe konfuzion, dhe se përkrahja e saj emocionale ishte e kufizuar në atë moment.
Ndërsa Khloe duket e rezervuar për t’u rikthyer në një tjetër edicion të festivalit, pjesëtarë të tjerë të familjes së saj kanë qenë të pranishëm: Kourtney Kardashian prezantoi platformën e saj “Camp Poosh” në Coachella 2026, Kendall Jenner kishte një pikë shitjeje për pijën e saj 818 Tequila, dhe Kendall e Kylie ishin midis spektatorëve për performancën e Justin Bieber. Përmbledhja e këtyre pjesëmarrjeve u pasqyrua gjithashtu nga TV Klan.
