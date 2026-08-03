“Kjo nuk është tregti, por zhvatje!, Braçe: Fermerët shesin pa fitim, tregtarët pesëfishojnë çmimin e frutave dhe
Deputeti i Partisë Socialiste, Erion Braçe, ka denoncuar çmimet e frutave dhe perimeve në Shqipëri, ku sipas tij buqjit po zhvaten dhe po përfitojnë tregtarët.
Në një postim në rrjetet sociale, Braçe ka publikuar listën e çmimeve që sipas tij blihen sot frutat dhe perimet nga fermerët, dhe më pas pesëfishohen në jug të vendit, ku është dhe kërkesa më e lartë për shkak të turizmit.
POSTIMI I PLOTË I BRAÇES
KJO NUK ESHTE TREGETI, ESHTE ZHVATJE! NUK E BEJNE BUJQIT, POR TREGTARET QE PO ZHVASIN BUJQIT DHE PJATAT E TURIZMIT! ESHTE E PADREJTE!
Cmimet e perimeve e frutave te stines, te vendit-afermendsh me te lira tani, me te cilat po furnizohet turizmi, JANE CMENDUR!
Po ju marr vec SHALQININ; Per 40 dite me rradhe deri sot, SHALQINI ESHTE SHITUR NE DIVJAKE ME 6 LEKE, VETEM 6 LEKE!
Nderkohe e gjithe vija bregdetare eshte furnizuar me SHALQI ME CMIM 30 LEKE PER KILOGRAM; 5 HERE ME SHTRENJTE!
Pyeta dhe aksidentalisht mora sot nje pergjigje; Per cdo kilogram keta llogarisin 10 LEKE SHPENZIME dhe 10 LEKE FITIM; mungojne dhe 4 LEKE NE LLOGARI QE ATA SE THONE POR E FITOJNE PERSERI TREGTARET!
Vini re; BUJQIT PER 40 DITE E KANE SHITUR SHALQININ PA FITIM, ME 6 LEKE PER KILOGRAM; ama TREGTARET NGA SHALQINI PA FITIM E ME HUMBJE I BUJKUT KANE FITUAR 10 LEKE PER KILOGRAM!
Kjo eshte tmerresisht e padrejte! Ej o cuna, edhe ju punetore jeni e me vjen shume keq, POR A E MENDONI KETE QE BENI?
Cmimi sot ka levizur po shkon 12 leke e mund te arrije edhe 15 LEKE PER KILOGRAM; tani eshte vec CERMA, SULZOTAJ DHE IMASHTA QE KA SHALQI; ME SA DO E SHISNI JU PER TURIZMIN, ME 45?
Mendojeni nje here te vetme;
PO DEMTONI BUJQIT DHE VETEN TUAJ;
Turizmin po e po!
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