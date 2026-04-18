Klodi takohet me bashkëshorten: Kur të dal do bëjmë dasëm, kujdes veten
Klod Dedja ka marrë surprizën më të bukur dhe më të veçantë në Ferma Vip.
Takimi me bashkëshorten e tij, të cilën e ka 25 vite më të vogël ka sjellë mjaft emocione.
“Kur të dal nga këtu do bëjmë party, do bëjmë dasëm”, i ka thënë Klodi bashkëshortes mes puthjeve dhe përqafimeve.
Para se takimi i tyre të përfundonte dhe bashkëshortja e tij të largohej, Klodi i ka kërkuar Ersës që të kujdeset për veten.
“Kujdesu për veten, të dua shumë”, i tha Klodi.
Ersa e kishte menduar hyrjen e saj me një veshje të veçantë, ku ishte munduar të ruante identitetin e saj, duke mos pranuar në asnjë moment që të heqë maskën.
