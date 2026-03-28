S&P 500 6,369 ▼1.67 % DOW 45,167 ▼1.73 % NASDAQ 20,948 ▼2.15 % NAFTA 99.64 ▲5.46 % ARI 4,524 ▲2.62 % S&P 500 6,369 ▼1.67 % DOW 45,167 ▼1.73 % NASDAQ 20,948 ▼2.15 % NAFTA 99.64 ▲5.46 % ARI 4,524 ▲2.62 %
EUR/USD 1.1519 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9190 EUR/ALL 96.0279 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4256 EUR/TRY 51.2116 EUR/JPY 184.38 EUR/CAD 1.5987 EUR/USD 1.1519 EUR/GBP 0.8672 EUR/CHF 0.9190 EUR/ALL 96.0279 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.4256 EUR/TRY 51.2116 EUR/JPY 184.38 EUR/CAD 1.5987
Sporti

Kombëtarja U-21 vijon përgatitjet në Antalia për miqësoren ndaj Uzbekistanit

· 2 min lexim

Kombëtarja shqiptare U-21 vijon përgatitjet në Antalia për ndeshjen miqësore që do të zhvillojë të hënën ndaj Uzbekistanit, në orën 14:30. Kuqezinjtë janë grumbulluar prej ditës së hënë në Turqi dhe gjatë këtyre ditëve kanë zhvilluar seanca të rregullta stërvitore, ku stafi teknik ka punuar për përmirësimin e aspekteve taktike dhe fizike të skuadrës.

Atmosfera në ekip paraqitet shumë pozitive, ndërsa të gjithë lojtarët janë të përqendruar maksimalisht për këtë përballje miqësore, e cila shërben si një test i rëndësishëm për vijimësinë e punës së ekipit dhe për të parë nga afër gjendjen e grupit.

Gjatë qëndrimit në Antalia, stafi teknik ka pasur mundësinë të provojë alternativa të ndryshme në skuadër, duke u dhënë hapësirë edhe elementëve të rinj që janë afruar së fundmi me ekipin U-21.

Kombëtarja U-21 do të zhvillojë edhe seancën e fundit stërvitore nesër, ku do të mbyllë përgatitjet përpara ndeshjes me Uzbekistanin, që do të luhet të hënën në Antalia në orën 14:00. Ky takim miqësor do t’i shërbejë skuadrës për të testuar formën e lojtarëve dhe për të vazhduar procesin e ndërtimit të ekipit për sfidat e ardhshme.

Lexo Gjithashtu