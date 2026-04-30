Komiteti i Helsinkit gjen shkelje në trajtimin e Ilir Metës në qelinë e burgut 313
Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka verifikuar ankesat e Ilir Metës për trajtimin në qelinë e paraburgimit në burgun 313, duke renditur shkeljet e konstatuara dhe rekomandimet për secilën prej tyre. Në thelb të gjetjeve qëndron vlerësimi se trajtimi i tij ka cenuar dinjitetin njerëzor dhe të drejtat e të paraburgosurve.
Sipas shqiptarja, inspektimet evidentuan mungesën e ndriçimit në tualet, çka sipas Komitetit shkel standardet minimale të higjienës dhe përdorimit normal të hapësirës. U konstatua gjithashtu se zilja e emergjencës nuk ka qenë funksionale, çka cenon garancitë infrastrukturore në situata emergjence. Përsa i përket ajrimit, Metës i është lejuar të dalë vetëm 40–90 minuta në ditë, ndërsa Komiteti kërkon masa të menjëhershme për respektimin e kohës ligjore të daljeve në ambient të hapur dhe trajtim të barabartë me të paraburgosurit e tjerë. Po ashtu, u vlerësua si shkelje kufizimi i takimeve me përfaqësues të Partisë Liberale apo deputetë të Parlamentit, si dhe praktika administrative e refuzimit për të njoftuar në mënyrë të arsyetuar vendimin disiplinor të marrë (përfshirë përjashtimin 14-ditor në korrik), pavarësisht pretendimeve se i paraburgosuri kishte refuzuar të merrte pjesë në komision.
Komiteti rekomandon lehtësimin e komunikimit me mediat, lejimin e pjesëmarrjes në aktivitete dhe lojëra të organizuara, përmirësimin e kushteve të qelisë dhe rikthimin e një kontakti të fshirë nga lista e 15 kontakteve. Gjithashtu kërkohet ndërprerja e praktikës së kufizimit të të drejtave përmes urdhrave verbalë pa mbështetje ligjore. Ilir Meta mbahet në paraburgim që nga tetori i vitit 2024 dhe përballet me akuza që lidhen me çështjen CEZ-DIA, kontratën e lobimit të LSI-së në SHBA, si dhe me akuza për pastrim parash dhe fshehje të pasurisë; dosjet ndaj tij dhe ish-bashkëshortes së tij, Monika Kryemadhi, janë përcjellë për gjykim në themel.
Sqarim: Çdo person konsiderohet i pafajshëm derisa faji të vërtetohet me vendim të formës së prerë; raporton shqiptarja.
Komentet
Bëhu i pari që komenton!
Lini një Koment të Ri
Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.