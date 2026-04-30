☁️
Tiranë 14°C · Vranët 30 April 2026
S&P 500 7,161 ▲0.35%
DOW 49,380 ▲1.06%
NASDAQ 24,691 ▲0.07%
NAFTA 105.62 ▼1.18%
ARI 4,632 ▲1.54%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1695 EUR/GBP 0.8665 EUR/CHF 0.9239 EUR/ALL 95.5477 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3827 EUR/TRY 52.7716 EUR/JPY 187.17 EUR/CAD 1.5989
₿ CRYPTO
BTC $76,230 ▼ -0.19% ETH $2,260 ▼ -1.46% XRP $1.3656 ▼ -0.1% SOL $83.0900 ▼ -0.5%
30 Apr 2026
Breaking
Mirditë: Arrestohet 27-vjeçari pasi droni zbuloi kultivim kanabisi në Dardhëz Haxhiademi dhe Arbër Abazi paraqiten në SPAK pas kontrolleve të BKH për dosjen ‘Balluku’ Balla dëshmon në GJKKO për ‘Partizani’ dhe shpreson ftesë për çështjen e 21 Janarit Fondet IPARD në Maqedoni, Kostadinova pranon se ka marrë shpërblim për ndikim të kundërligjshëm Zyrtare: Zgjedhjet e parakohshme mbahen me 7 qershor
Menu
Kronika

Komiteti i Helsinkit gjen shkelje në trajtimin e Ilir Metës në qelinë e burgut 313

· 2 min lexim

Komiteti Shqiptar i Helsinkit ka verifikuar ankesat e Ilir Metës për trajtimin në qelinë e paraburgimit në burgun 313, duke renditur shkeljet e konstatuara dhe rekomandimet për secilën prej tyre. Në thelb të gjetjeve qëndron vlerësimi se trajtimi i tij ka cenuar dinjitetin njerëzor dhe të drejtat e të paraburgosurve.

Sipas shqiptarja, inspektimet evidentuan mungesën e ndriçimit në tualet, çka sipas Komitetit shkel standardet minimale të higjienës dhe përdorimit normal të hapësirës. U konstatua gjithashtu se zilja e emergjencës nuk ka qenë funksionale, çka cenon garancitë infrastrukturore në situata emergjence. Përsa i përket ajrimit, Metës i është lejuar të dalë vetëm 40–90 minuta në ditë, ndërsa Komiteti kërkon masa të menjëhershme për respektimin e kohës ligjore të daljeve në ambient të hapur dhe trajtim të barabartë me të paraburgosurit e tjerë. Po ashtu, u vlerësua si shkelje kufizimi i takimeve me përfaqësues të Partisë Liberale apo deputetë të Parlamentit, si dhe praktika administrative e refuzimit për të njoftuar në mënyrë të arsyetuar vendimin disiplinor të marrë (përfshirë përjashtimin 14-ditor në korrik), pavarësisht pretendimeve se i paraburgosuri kishte refuzuar të merrte pjesë në komision.

Komiteti rekomandon lehtësimin e komunikimit me mediat, lejimin e pjesëmarrjes në aktivitete dhe lojëra të organizuara, përmirësimin e kushteve të qelisë dhe rikthimin e një kontakti të fshirë nga lista e 15 kontakteve. Gjithashtu kërkohet ndërprerja e praktikës së kufizimit të të drejtave përmes urdhrave verbalë pa mbështetje ligjore. Ilir Meta mbahet në paraburgim që nga tetori i vitit 2024 dhe përballet me akuza që lidhen me çështjen CEZ-DIA, kontratën e lobimit të LSI-së në SHBA, si dhe me akuza për pastrim parash dhe fshehje të pasurisë; dosjet ndaj tij dhe ish-bashkëshortes së tij, Monika Kryemadhi, janë përcjellë për gjykim në themel.

Sqarim: Çdo person konsiderohet i pafajshëm derisa faji të vërtetohet me vendim të formës së prerë; raporton shqiptarja.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu