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Bota

Komiteti i Senatit Amerikan miraton Todd Blanche si prokurorin e përgjithshëm

· 2 min lexim

Komiteti Gjyqësor i Senatit amerikan miratoi të martën me 12 vota pro dhe 10 kundër emërimin e Todd Blanche si prokurorin e përgjithshëm të ardhshëm të SHBA-së, duke i hapur rrugën votimit përfundimtar në Senatin e plotë.

Blanche, ish-avokat personal i Presidentit Donald Trump dhe aktualisht prokuror i përgjithshëm në detyrë, është përballur me kritika nga demokratët, të cilët kanë ngritur shqetësime mbi pavarësinë e Departamentit të Drejtësisë nën drejtimin e tij.

Senatori Chris Coons, demokrati më i lartë në Komitetin Gjyqësor, kundërshtoi emërimin para votimit, duke deklaruar se qytetarët amerikanë meritojnë një Departament Drejtësie të pavarur dhe transparent.

“Unë nuk besoj se zoti Blanche mund ose dëshiron ta përmbushë këtë standard”, tha Coons.

Edhe senatori Adam Schiff u bëri thirrje kolegëve të tij të votojnë kundër emërimit, duke paralajmëruar se përdorimi i prokurorit të përgjithshëm për të ndjekur kundërshtarët politikë do të minonte sundimin e ligjit.

Sipas tij, konfirmimi i një prokurori të përgjithshëm që pranon një rol të tillë do të dëmtonte pavarësinë e Departamentit të Drejtësisë dhe do të krijonte një precedent të rrezikshëm për institucionet amerikane.

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