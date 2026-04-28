28 Apr 2026
Spasovski: Ndryshimet për shtetësinë e funksionarëve duhet të vlejnë menjëherë për të gjithë “Më është cenuar privatësia, është nxjerr nga konteksti pasi ka komunikim para dhe pas”, deputeti Bardiqi sqarohet për mesazhin IKD: Procesi për zgjedhjen e Presidentit po cenon rendin kushtetues Kompany: I kemi mundur një herë, por këto janë ndeshje ku nuk ka zgjidhje magjike Enrique: Ndaj Bayern nuk ka favoritë, por nuk ka asnjë ekip më të mirë se i yni
Champions League

Kompany: I kemi mundur një herë, por këto janë ndeshje ku nuk ka zgjidhje magjike

Trajneri i Bayern Munich, Vincent Kompany, foli në një konferencë për shtyp në prag të ndeshjes së parë gjysmëfinale të Champions League kundër Paris Saint-Germain. “Të dyja ekipet kanë shumë kreativitet, përfshirë në aspektin e lojës pozicionale dhe gjetjes së zgjidhjeve”, tha trajneri belg.

“Bëhet fjalë për detaje, intensitet dhe energji. Po përballemi me ta tani për herë të katërt. Kemi përvojë kundër tyre, por e njëjta gjë vlen edhe për kundërshtarët tanë“, deklaroi më tej Kompany, që do të luajë pa katër lojtarë të rëndësishëm si Lennart Karl, Tom Bischof, Raphael Guerreiro dhe Serge Gnabry.

Më tej, duke folur për Luis Enrique, tha: “Ai po bën një punë të jashtëzakonshme… Nuk u habita që fituan Ligën e Kampionëve. Mund të shihni nga ekipet e Luis Enrique se ka një frymë të vërtetë ekipi. Lojtarët e tij vrapojnë dhe luftojnë: ai e bën këtë me të gjitha ekipet e tij. I heq kapelen.”

“Këto janë ndeshje ku nuk ka zgjidhje magjike. Avantazhi që kemi është se jemi përballur shumë herë me njëri-tjetrin, por kjo vlen për të dyja ekipet. Ne e dimë si t’i vëmë kundërshtarët tanë nën presion. Parisi ka aftësinë të luajë në zona të ndryshme të fushës, por kjo nuk do të na zërë në befasi. Ata kanë shumë cilësi në çdo fushë. Por nëse shikoni ekipin tonë, edhe ne i kemi këto cilësi“, tha Kompany.

“Ne kemi fituar tashmë në Bernabéu këtë vit dhe fituam në Paris. PSG është padyshim ende fitues i Champions league, por nëse ka një ekip që mund ta përballojë këtë sfidë, ai është i yni. Ne e dimë sa i fortë është Parisi, por ne e duam këtë ndeshje“, tha Kompany.

