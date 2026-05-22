Konferenca Ndërqeveritare Shqipëri – BE më 26 maj, Balla: Shqipëria Europiane që po ndërtojmë është një histori suksesi
Kreu i grupit parlamentar socialist Taulant Balla ka reaguar me një postim në rrjetin social Facebook për mbajtjen e Konferencës Ndërqeveritare Shqipëri – Bashkimi Europian, e cila do të zhvillohet më 26 maj në Bruksel.
Balla deklaron se Shqipëria Europiane është një histori suksesi e cila sipas tij, po ndërtohet me vision, punë dhe përkushtim.
“Urime çdo shqiptari e shqiptareje në atdhe dhe në diasporë, që na beson e na mbështet në rrugën e këtij misioni historik, Shqipëria Europiane që po ndërtojmë është një histori suksesi, e cila shkruhet me vizion, punë e përkushtim, hap pas hapi, e në fund gjithnjë fiton.
FORCA SHQIPERIA JONË”, shkruan Balla.
