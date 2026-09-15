Srdanoviç (Lista Studentore): Jam krenar që më zgjodhën — jam vetëm i pari mes të barabartëve
Ilija Srdanoviç, kardiolog dhe profesor në Fakultetin e Mjekësisë në Novi Sad, i cili zë vendin e parë në listën “Studentska lista – Studenti pobeđuju” (Lista Studentore – Studentët fitojnë) për zgjedhjet parlamentare të parakohshme të 25 tetorit, deklaroi të martën në mbrëmje se është krenar për besimin që i dhanë studentët, por se e sheh veten “vetëm si të parin mes të barabartëve”.
Në një prononcim për portalin Nova.rs, Srdanoviç tha se profesioni i mjekut nuk do të lërë pas dore për shkak të politikës. “Krenar jam që më zgjodhën studentët dhe për të gjithë emrat në listën e tyre, por duhet të theksoj se e konsideroj veten vetëm të parin mes të barabartëve”, u shpreh ai.
Ai bëri të ditur se me studentët ka zhvilluar disa bisedime, por për rolin e tij të mëtejshëm dhe planet e listës do ta informojë publikun në vijim. “Për momentin po publikojmë pikat kryesore të programit në 11 pika, dhe gjithçka tjetër do ta vendosim me kohë”, tha profesori.
Duke iu përgjigjur komenteve ironike në një pjesë të opinionit publik se “do të humbasim një mjek të mirë dhe mund të fitojmë një politikan të keq”, Srdanoviç tha: “Si do të jetë në politikë, do ta shohim, nuk flasim për këtë paraprakisht. Dhe dua t’u them të gjithëve se nuk do të heq dorë nga puna ime si mjek, as nga pacientët e mi. Do të vazhdoj të ushtroj profesionin tim dhe të shëroj njerëzit, dhe do të gjendet kohë dhe hapësirë për gjithçka.”
Burimi: Danas
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