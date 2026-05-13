🌦️
Tiranë 14°C · Rrebesh i lehtë 13 May 2026
S&P 500 7,444 ▲0.58%
DOW 49,693 ▼0.14%
NASDAQ 26,402 ▲1.2%
NAFTA 101.00 ▼1.15%
ARI 4,697 ▲0.22%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
₿ CRYPTO
BTC $79,420 ▼ -1.53% ETH $2,256 ▼ -1.31% XRP $1.4208 ▼ -1.4% SOL $90.9300 ▼ -4.02%
S&P 500 7,444 ▲0.58 % DOW 49,693 ▼0.14 % NASDAQ 26,402 ▲1.2 % NAFTA 101.00 ▼1.15 % ARI 4,697 ▲0.22 % S&P 500 7,444 ▲0.58 % DOW 49,693 ▼0.14 % NASDAQ 26,402 ▲1.2 % NAFTA 101.00 ▼1.15 % ARI 4,697 ▲0.22 %
EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078 EUR/USD 1.1739 EUR/GBP 0.8675 EUR/CHF 0.9166 EUR/ALL 95.3433 EUR/MKD 61.6945 EUR/RSD 117.3662 EUR/TRY 53.2999 EUR/JPY 185.02 EUR/CAD 1.6078
13 May 2026
Breaking
Raporti i Ombudsmanit: Gjykatat prijnë në shkeljen e të drejtave Gjini: Haradinaj fillimisht kërkoi të renditej i fundit në listë Sallat e reja operative në spitalin “8 Shtatori”, Aliu: Kushte sipas standardeve të OBSH-së Gjenerali: Prezantimi i raketës nga Putini ishte sinjal për Trump dhe Kinën Trump në Kinë me titanët e teknologjisë amerikane, çfarë pritet nga takimi me Xi
Menu
Kosova

Kongresmeni Keith Self kërkon presion më të madh ndaj pesë vendeve të NATO-s që nuk e njohin Kosovën

· 2 min lexim

Kongresmeni amerikan Keith Self ka bërë thirrje për rritje të presionit diplomatik ndaj pesë shteteve anëtare të NATO-s që ende nuk e kanë njohur pavarësinë e Kosovës, duke e cilësuar njohjen e plotë ndërkombëtare dhe perspektivën e anëtarësimit të Kosovës në Aleancë si faktorë kyç për paqen dhe stabilitetin afatgjatë në Ballkan.

Këto komente Self i bëri gjatë një seance dëgjimore në Komitetin për Punë të Jashtme të Kongresit amerikan, ku u diskutua për zhvillimet e sigurisë në rajon dhe rolin e Shteteve të Bashkuara në Evropën Juglindore.

Sipas tij, mungesa e njohjes nga disa vende brenda NATO-s krijon pengesa politike dhe institucionale që, siç vlerësoi, e ngadalësojnë konsolidimin e Kosovës në arkitekturën euroatlantike të sigurisë.

“Njohja e plotë ndërkombëtare e Kosovës dhe anëtarësimi i saj i ardhshëm në NATO janë elemente kyçe për garantimin e paqes dhe stabilitetit afatgjatë në Ballkan”, ka deklaruar Self.

Ai ka theksuar se në një kohë të rritjes së pasigurisë globale, udhëheqja e fuqishme e Shteteve të Bashkuara dhe mbështetja për Kosovën mbeten vendimtare, jo vetëm për sigurinë rajonale, por edhe për forcimin e demokracisë dhe paqen e qëndrueshme në Evropën Juglindore.

Kongresmeni amerikan vuri në dukje se angazhimi i Uashingtonit në Ballkanin Perëndimor duhet të mbetet i vazhdueshëm, duke përfshirë edhe përpjekjet për të përmirësuar koordinimin me aleatët brenda NATO-s rreth çështjes së Kosovës.

Kosova ka shpallur pavarësinë më 2008 dhe është njohur nga shumica e vendeve anëtare të NATO-s dhe Bashkimit Evropian, por pesë shtete të Aleancës ende nuk e kanë njohur atë, çka vazhdon të jetë një nga pengesat në proceset e saj integruese ndërkombëtare./Telegrafi.

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu