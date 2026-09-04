KOPENHAGË – Pesë vende evropiane duan të nënshkruajnë një marrëveshje me një vend të tretë për të krijuar një qendër kthimi për migrantët
KOPENHAGË, 4 shtator /ATSH-AFP-DPA/ – Danimarka, Greqia, Austria, Gjermania dhe Holanda njoftuan sot, në një takim në Kopenhagë, qëllimin e tyre për të negociuar një marrëveshje me një vend të tretë jashtë BE-së rreth 1 janarit 2027, për të dërguar atje azilkërkuesit e refuzuar.
“Rreth Vitit të Ri, shpresojmë të kemi arritur një marrëveshje në parim me një vend partner të vendosur jashtë Bashkimit Evropian” për krijimin e një qendre kthimi”, tha ministri danez i Migracionit, Morten Bodskov, vendi i të cilit është gati të kthejë migrantët e refuzuar që vitin e ardhshëm.
Disa vende të BE-së po zhvillojnë sot bisedime mbi zbatimin e qendrave të deportimit jashtë Bashkimit Evropian, tha një zëdhënëse e Ministrisë së Brendshme gjermane.
Qeveria gjermane, së bashku me Austrinë, Danimarkën, Holandën dhe Greqinë, po kërkon të krijojë të ashtuquajturat qendra kthimi në vendet joanëtare të BE-së dhe kishte filluar bisedimet fillestare me vendet e mundshme partnere”, tha zëdhënësja.
‘Megjithatë, për shkak të konfidencialitetit të kërkuar për një marrëdhënie besimi, shtetet e mundshme partnere nuk do të emërohen paraprakisht”, tha ajo.
Mikpritësi i takimit është ministri danez për Imigracionin dhe Integrimin Morten Bodskov.
Sipas qeverisë daneze, takimi në kryeqytetin danez synon të përqendrohet në hapat konkretë drejt një marrëveshjeje me një vend partner.
Komisioni Evropian po merr pjesë në takime në cilësinë e vëzhguesit, sipas mikpritësve danezë.
Qendrat e planifikuara të deportimit kanë për qëllim të strehojnë njerëz që i nënshtrohen një detyrimi të zbatueshëm për t’u larguar, por nuk mund të kthehen në vendet e tyre të origjinës – për shembull, sepse vendi i tyre i origjinës refuzon t’i marrë përsëri.
Gjermania e ka shtyrë përpara projektin së bashku me vendet e grupit të punës për njëfarë kohe.
Ministri i Brendshëm gjerman Alexander Dobrindt tha së fundmi se marrëveshje konkrete me vendet joanëtare të BE-së do të arriheshin para fundit të këtij viti.
Qendrat e mundshme të kthimit janë diskutuar për vite me radhë dhe mbeten shumë të diskutueshme.
Organizata e të drejtave të njeriut ”Amnesty International” ka frikë nga shkeljet e mundshme të të drejtave të njeriut në qendrat e deportimit dhe paralajmëron kundër marrëveshjeve me vendet e zhytura në konflikt dhe politikisht të paqëndrueshme./
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