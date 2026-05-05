Tiranë 14°C · Pjesërisht vranët 05 May 2026
S&P 500 7,259 ▲0.81%
DOW 49,298 ▲0.73%
NASDAQ 25,326 ▲1.03%
NAFTA 102.68 ▼3.51%
ARI 4,568 ▲0.76%
💱 VALUTAT
EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925 EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
₿ CRYPTO
BTC $81,553 ▲ +1.81% ETH $2,378 ▲ +0.9% XRP $1.4161 ▲ +1.52% SOL $86.5000 ▲ +2.67%
S&P 500 7,259 ▲0.81 % DOW 49,298 ▲0.73 % NASDAQ 25,326 ▲1.03 % NAFTA 102.68 ▼3.51 % ARI 4,568 ▲0.76 % S&P 500 7,259 ▲0.81 % DOW 49,298 ▲0.73 % NASDAQ 25,326 ▲1.03 % NAFTA 102.68 ▼3.51 % ARI 4,568 ▲0.76 %
EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925 EUR/USD 1.1697 EUR/GBP 0.8639 EUR/CHF 0.9168 EUR/ALL 95.7384 EUR/MKD 61.6946 EUR/RSD 117.3761 EUR/TRY 52.8808 EUR/JPY 183.85 EUR/CAD 1.5925
05 May 2026
Breaking
Deputeti Cekov tregon pse e braktisi ZNAM-in: Në fushatë premtuam gjëra tjera Konfirmohet, shtyhet vendimi përfundimtar në rastin ndaj ish-krerëve të UÇK-së Rrustemi: Abdixhiku e kishte ekzistenciale dështimin e zgjedhjes së presidentit Sulo: Pas kësaj është mazhoranca… përkon me ndryshimin e politikës penale Mjafton goli i Saka, Arsenal siguron finalen e Champions League (video)
Menu
Kosova

Kosova dhe Turqia nënshkruajnë marrëveshje ushtarake, rreth 4 milionë euro për FSK-në

· 2 min lexim

Ministri në detyrë i Mbrojtjes, Ejup Maqedonci, ka bërë të ditur se Kosova dhe Turqia kanë nënshkruar Marrëveshjen e Bashkëpunimit Financiar Ushtarak, në një hap që synon forcimin e mëtejmë të kapaciteteve të sigurisë.

Sipas tij, marrëveshja është arritur gjatë një takimi me ministrin e Mbrojtjes Kombëtare të Turqisë, Yaşar Güler.

“Sot, së bashku me Ministrin e Mbrojtjes Kombëtare të Republikës së Turqisë, z. Yaşar Güler, nënshkruam Marrëveshjen e Bashkëpunimit Financiar Ushtarak ndërmjet Qeverisë së Republikës së Kosovës dhe Qeverisë së Republikës së Turqisë”, ka deklaruar Maqedonci.

Ai theksoi se kjo marrëveshje dëshmon nivelin e lartë të partneritetit ndërmjet dy vendeve.

“Marrëveshja përfaqëson një dëshmi të qartë të partneritetit tonë strategjik dhe të gatishmërisë së përbashkët për ta forcuar më tej bashkëpunimin në mënyrë konkrete dhe afatgjate”, u shpreh ai.

Sipas Maqedoncit, në kuadër të kësaj marrëveshjeje, Turqia do të ofrojë mbështetje financiare të konsiderueshme për Kosovën.

“Në këtë kuadër, Qeveria e Republikës së Turqisë do të mbështesë Qeverinë e Republikës së Kosovës me 200,000,000.00 TL (dyqind milionë lira turke, apo rreth 4 milionë euro), me qëllim fuqizimin e kapaciteteve të Forcës së Sigurisë së Kosovës dhe avancimin e mëtejshëm të saj institucional e profesional”, ka theksuar ai.

Në fund, ai shtoi se ky bashkëpunim synon të kontribuojë në stabilitet dhe paqe.

“Ky bashkëpunim reflekton qartë nivelin e lartë të marrëdhënieve tona dhe vullnetin e përbashkët për t’i çuar ato edhe më tej në shërbim të paqes dhe stabilitetit”, përfundoi Maqedonci./Telegrafi/

Komentet

Bëhu i pari që komenton!

Lini një Koment të Ri

Për t'u përgjigjur një komenti specifik, kliko butonin 💬 Përgjigju poshtë atij komenti.

🔒 Komenti juaj do të publikohet pas miratimit nga moderatori.

Lexo Gjithashtu