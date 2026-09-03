Condé Nast Traveller: Shqipëria po kthehet nga destinacion i lirë në treg turistik më të sofistikuar
Shqipëria po kalon nga imazhi i një destinacioni të lirë dhe relativisht të pazbuluar drejt një tregu turistik më të sofistikuar, ku hotelet e mëdha ndërkombëtare, resortet me pesë yje dhe strukturat boutique po zënë një vend gjithnjë e më të rëndësishëm.
Kjo është tabloja që paraqet Condé Nast Traveller Middle East në një shkrim të ri të publikuar më 2 shtator 2026, ku revista e njohur ndërkombëtare e udhëtimeve përzgjedh nëntë nga hotelet që konsideron më të mira në Shqipëri.
Por pjesa më interesante e shkrimit nuk është vetëm lista e hoteleve.
Condé Nast Traveller argumenton se Shqipëria po ndryshon pozicionin e saj në hartën turistike evropiane. Për dekada vendi ishte pothuajse i izoluar nga turizmi ndërkombëtar, ndërsa sot fluturimet e reja, rritja e numrit të vizitorëve dhe investimet e mëdha po e vendosin atë gjithnjë e më shumë në të njëjtin diskutim me Kroacinë dhe Malin e Zi.
Revista vëren se grupet e mëdha hotelierike po hyjnë me shpejtësi në treg dhe se ekziston një ndjesi e qartë se Shqipëria po përpiqet të ripozicionohet si destinacion turistik i nivelit të lartë.
Në krye të përzgjedhjes së Condé Nast Traveller për plazhin është Green Coast Hotel – MGallery Collection në Palasë. Hoteli me pesë yje ka 131 dhoma, ndodhet mes maleve dhe detit Jon dhe është ndërtuar me elemente që frymëzohen nga trashëgimia ilire, romake, bizantine dhe osmane. Çmimet e raportuara nga revista nisin rreth 215 dollarë nata.
Në Durrës përzgjidhen dy struktura të mëdha ndërkombëtare. Meliá Durrës, pranë Kepit të Rodonit, përshkruhet si resort i përshtatshëm për familje dhe çifte, me gjashtë pishina, gjashtë restorante dhe katër bare. Çmimet nisin rreth 220 dollarë nata.
Po në Durrës, Crowne Plaza vlerësohet për kombinimin mes aksesit në det dhe afërsisë me trashëgiminë historike të qytetit. Ai ka 132 dhoma dhe çmime që, sipas Condé Nast Traveller, nisin rreth 95 dollarë nata.
Në Tiranë, revista përzgjedh Radisson Collection Morina Hotel, pranë Liqenit Artificial, dhe Tirana Marriott, i ndërtuar mbi stadiumin kombëtar Air Albania.
Marriott përshkruhet si një bazë moderne për vizitorët që duan të eksplorojnë kryeqytetin, me 155 dhoma në 24 kate dhe çmime që fillojnë rreth 200 dollarë nata.
Por revista nuk kufizohet vetëm te hotelet e mëdha.
Në Gjirokastër përzgjidhet N’Sokak, një shtëpi boutique e restauruar në një ndërtesë të shekullit XIX, ndërsa në Berat rekomandohet Vista Boutique Hotel, një godinë tradicionale në Gorricë me vetëm tetë dhoma.
Në Sarandë është përzgjedhur La Fe Boutique Hotel, ndërsa në Himarë Miamar Luxury Hotel & Spa, pranë plazhit të Livadhit.
Në Korçë revista veçon Life Gallery Hotel & Spa, duke e përshkruar qytetin si një destinacion që ende tërheq relativisht pak turistë të huaj dhe që për këtë arsye vazhdon të ofrojë një përvojë më autentike shqiptare.
Një element që Condé Nast Traveller thekson disa herë është mikpritja shqiptare. Sipas autores Katie Monk, peizazhi, lumenjtë, malet, bregdeti Jon dhe trashëgimia e UNESCO-s janë të rëndësishme, por ajo që shpesh mbetet më gjatë në kujtesën e vizitorëve është sjellja dhe mikpritja e njerëzve.
Rëndësia e këtij shkrimi qëndron pikërisht në ndryshimin e mënyrës se si një nga revistat më të njohura të turizmit ndërkombëtar po e përshkruan Shqipërinë.
Vetëm pak vite më parë, vendi shfaqej në shtypin e huaj kryesisht si një alternativë e lirë ndaj Greqisë, Italisë apo Kroacisë. Tani në të njëjtin treg po shfaqen hotele ku një natë kushton mbi 200 dollarë dhe marka si Marriott, Radisson, Meliá, Crowne Plaza dhe MGallery.
Ky transformim krijon mundësi të mëdha ekonomike, por njëkohësisht edhe një sfidë: Shqipëria duhet të ruajë atë që Condé Nast Traveller e konsideron një nga avantazhet e saj kryesore — autenticitetin, mikpritjen dhe kombinimin mes strukturave tradicionale dhe investimeve të reja — ndërkohë që turizmi masiv dhe resortet e mëdha vazhdojnë të zgjerohen.
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