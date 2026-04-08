S&P 500 6,783 ▲2.51%
DOW 47,910 ▲2.85%
NASDAQ 22,635 ▲2.8%
NAFTA 96.40 ▼14.65%
ARI 4,756 ▲1.51%
EUR/USD 1.1619 EUR/GBP 0.8725 EUR/CHF 0.9248 EUR/ALL 95.8456 EUR/MKD 61.6950 EUR/RSD 117.3660 EUR/TRY 51.8303 EUR/JPY 185.10 EUR/CAD 1.6132
BTC $71,453 ▲ +2.88% ETH $2,215 ▲ +4.52% XRP $1.3525 ▲ +2.59% SOL $83.2800 ▲ +1.7%
Europa

Kreu i opozitës hungareze akuzon J.D. Vance për ndërhyrje në zgjedhje: S’jemi arenë lojërash gjeopolitike

· 2 min lexim

Udhëheqësi i opozitës hungareze dhe rivali kryesor i Orbán në zgjedhje e ka akuzuar J.D. Vance për ndërhyrje në politikën e brendshme të vendit.

“U bëj thirrje fuqimisht të gjithë pjesëmarrësve në politikën ndërkombëtare – nga Ukraina në Serbi, nga Rusia në Shtetet e Bashkuara – të mos përpiqen të ndërhyjnë në zgjedhjet hungareze.

Ne nuk jemi një fushë prove apo një arenë për lojëra gjeopolitike. Ky është vendi ynë dhe e ardhmja e tij do të vendoset nga qytetarët hungarezë.

I dashur Zëvendëspresident i Shteteve të Bashkuara, ju pyes me respekt: ​​nëse tashmë po merrni pjesë në fushatën në mbështetje të Viktor Orbán, mos lejoni që hungarezët ta paguajnë atë me paratë e tyre”, deklaroi Péter Magyar.

Zëvendëspresidenti i SHBA-së, JD Vance, fluturoi për në Hungari të hënën në mbrëmje për t’i përcjellë mbështetjen e Presidentit Donald Trump aleatit të tij, kryeministrit nacionalist Viktor Orbán, përpara zgjedhjeve parlamentare të konkurruara fort.

Vance u takua me Orban të martë në mëngjes, e më pas mbajti një fjalim në tubimin “Dita e Miqësisë Hungarezo-Amerikane” në Parkun Sportiv MTK ku shprehu mes entuziazmit mbështetjen për Orban në zgjedhje.

