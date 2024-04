Kryeministri , si vëllai I vogël I Belul Gjeraqinës !

“Isha unë, (Beluli) që e kuptova i pari situatën, grumbullova rreth vetes shumë njerëz dhe isha unë ai, i vetëm fare, që i binda të hidheshin në sulm, sepse qysh në vogëli e kisha amanet nga babai që të luftoja me guxim. Nuk më dridhej qerpiku (i djegur). Tani, ç’ t’ju them m…për Belulin…..

Belul Gjeraqina , personazhi i Kullës sot ka shumë vëllezër . Njëe nga ato I tha Sokol Ballës në një intervistë nga Parisi që

“Unë nuk dua të flas fare për veten dhe këtu çështja nuk është tek unë……por ne dëgjohemi, ne konsultohemi, pra fuqit e mëdha na pyesin, liderët e fuqive të mëdha na konsultojnë, na kërkojnë mendim rregullisht se si i shohim ne gjërat, në rajon….Kam një merak që ky rol i Shqipërisë në arenën ndërkombëtare mos lidhet vetëm me qëndrimin tim në detyrë dhe të zhbëhet më pas”

Tani, ç’ t’ju them më…për Belulin…..Duhet ta mbajmë në detyrë.

Belulër kemi pasur do të kemi. Çdo kohë prodhon belulët e vet. Vesi i ujitjes së bimës së rëndësisë vetjake është jetëgjatë, por përmasat aktuale janë të frikshme. Sot qasja beluljane është institucionalizuar , Sot Kryeministri i ngjason as më shumë e as më pak vëllait të vogël të Belul Gjeraqinës.